Mohammed Kudus maakt het verschil voor Ghana op weg naar Afrika Cup

Donderdag, 25 maart 2021 om 19:14 • Jeroen van Poppel • Laatste update: 19:16

Mohammed Kudus heeft donderdag een belangrijke rol gespeeld voor Ghana. De aanvallende middenvelder van Ajax maakte een belangrijk doelpunt tegen Zuid-Afrika (1-1), waarmee de Ghanezen een grote stap zetten richting het eindtoernooi. Daarvoor moet Ghana in het laatste groepsduel afrekenen met het nietige Sao Tomé en Principe, dat nog geen enkel punt haalde in de poule.

Kudus moet het bij Ajax sinds het herstel van zijn zware knieblessure vooral doen met invalbeurten, maar is bij Ghana een onbetwiste basisspeler. Kudus stond opgesteld als hangende linksbuiten en toonde zich in balbezit zelfverzekerd. De Ajacied liet enkele technische hoogstandjes zien en tekende vier minuten na rust voor de openingstreffer. De pass van Benson Anang leek langs Kudus af te gaan, maar de aanvallende middenvelder wist de bal met de punt van zijn schoen te controleren. Kudus snelde langs zijn tegenstander en prikte de bal via de binnenkant van de paal binnen: 0-1.

WONDERFUL MOHAMED KUDUS !! #AFSGHA pic.twitter.com/oowJcl5ZZM — Le Football en VOD XXX (@FootballenVODXX) March 25, 2021

Het bleek niet genoeg voor de overwinning, want Zuid-Afirka kwam twee minuten later al op gelijke hoogte. Pau Tercy stoomde op over de rechterflank en kreeg eenmaal aangekomen in het strafschopgebied veel ruimte om de bal rustig in de verre hoek te plaatsen: 1-1. Ghana en Zuid-Afrika zijn de koplopers in Groep C met allebei tien punten. Sudan, dat in de laatste wedstrijd tegen Zuid-Afrika speelt, volgt op één punt achterstand. Ghana kan het karwei afmaken tegen Sao Tomé en Principe, een eilandengroep ten westen van het vasteland van Afrika met slechts 200.000 inwoners.