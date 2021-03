KNVB vindt eindelijk nieuwe datum voor duel tussen Ajax en FC Utrecht

Donderdag, 25 maart 2021 om 18:05 • Jeroen van Poppel • Laatste update: 18:18

De wedstrijd tussen Ajax en FC Utrecht wordt ingehaald op donderdag 22 april om 20.00 uur. Begin februari werd dit Eredivisie-duel vanwege weeralarm code rood afgelast. De KNVB had moeite om een geschikte datum te vinden, omdat Ajax door de activiteiten in de Europa League en TOTO KNVB Beker nauwelijks vrije speeldagen heeft.

Ajax heeft in het kader van de veranderagenda, die zich ten doel stelt de Eredivisie-clubs zo goed mogelijk te laten presteren in Europa, verzocht of de wedstrijd op donderdag kan worden gespeeld. Daardoor wordt het duel tussen Ajax en AZ van zaterdag 24 april verplaatst naar zondag 25 april om 20.00 uur. De aanvangstijd van FC Twente - FC Utrecht op zondag 25 april wordt op verzoek van FC Utrecht verplaatst naar 16.45 uur.

Het artikel gaat verder onder de video Meer videos

Vanwege deze wijzigingen krijgen PSV - FC Groningen, Sparta Rotterdam - VVV-Venlo (zaterdag 24 april) en FC Emmen - Heracles Almelo (zondag 25 april) op verzoek van ESPN ook een andere aanvangstijd. De speeldagen blijven wel hetzelfde.

De wijzigingen in de Eredivisie: