Frenkie de Jong deelt moordend schema: ‘Maar dat is geen excuus’

Donderdag, 25 maart 2021 om 16:52 • Yanick Vos • Laatste update: 17:08

Frenkie de Jong baalt stevig van de valse start van Oranje in de WK-kwalificatie. Woensdagavond ging het team van bondscoach Frank de Boer in Istanbul met 4-2 onderuit tegen Turkije. De Jong maakt zich nog geen grote zorgen, maar beseft wel dat het beter zal moeten. Het EK staat immers over tien weken al voor de deur. “Als we zo spelen als gisteren komen we niet door de poule.”

De Jong keek met het Nederlands elftal vlak na rust al tegen een 3-0 achterstand aan. Door goals van invallers Davy Klaassen en Luuk de Jong kwam Oranje nog terug tot 3-2, maar daarna schoot Burak Yilmaz op prachtige wijze raak vanuit een vrije trap. Deze interlandperiode komt Nederland nog twee keer in actie. “Tegen Letland en Gibraltar ben je verplicht om te winnen”, zegt de Barcelona-middenvelder een dag na de nederlaag tegenover de camera van de NOS. “Je hebt liever dat je je kan revancheren tegen een echt groot land. Maar daarnaast wil je gewoon een goed gevoel krijgen, winnen en dat goede groepsgevoel terugkrijen en dat moeten we gewoon doen.”

Het artikel gaat verder onder de video Meer videos

De komende twee duels op zaterdag en dinsdag moeten er zes punten worden gepakt, stelt De Jong. “We moeten die wedstrijden goed aangaan en een hoog niveau halen”, aldus de Oranje-international, die niet tevreden is over zijn eigen spel tegen Turkije. Hij heeft wel een idee hoe het komt dat hij niet zijn niveau haalde. Zondagavond speelde hij nog negentig minuten in de met 1-6 gewonnen uitwedstrijd tegen Real Sociedad. "En ik was pas om 03.15 uur terug in Barcelona. Ik moest me de volgende dag, zonder te hebben geslapen, om 13.00 uur alweer melden bij Oranje en de volgende dag vliegen we ook weer naar Turkije", aldus De Jong. “Het is geen makkelijk schema, maar dit geldt niet als excuus, want de tegenstander moet ook reizen. Maar het is allemaal wel kort dag."