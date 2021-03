Depay: ‘We moeten ons niet laten aanpraten dat het dramatisch was’

Donderdag, 25 maart 2021 om 15:40 • Laatste update: 15:53

Memphis Depay vindt dat het Nederlands elftal niet bij de pakken neer moet zitten na de 4-2 nederlaag tegen Turkije. Het team van bondscoach Frank de Boer kent door de nederlaag in Istanbul een belabberde start in de WK-kwalificatie, maar desondanks blijft de Olympique Lyon-aanvaller positief met oog op de rest van de campagne. “We moeten ons niet laten aanpraten dat het dramatisch was”, aldus Depay.

Drie doelpunten van Burak Yilmaz en een van Hakan Calhanoglu waren Oranje te machtig. Met oog op de komende wedstrijden tegen Letland en Gibraltar houdt Depay de moed erin. “Eén ding vind ik echt mooi aan deze groep", zei Memphis donderdag op een digitaal persmoment vanuit Zeist, geciteerd door NU.nl. "We kunnen eerlijk zijn tegen elkaar. Iedereen mag zijn mening geven en we nemen niets persoonlijk op. De vibe in het elftal is nog steeds goed, zelfs na zo'n nederlaag. We vinden het met Oranje altijd geweldig om bij elkaar te zijn en dat blijft gelukkig zo."

Depay liet vanuit Zeist weten dat de Oranje-selectie de wedstrijd op de terugweg heeft geanalyseerd. Na een nabespreking gaat het vizier op het duel van zaterdag met Letland. “We moeten er met zijn allen een paar schepjes bovenop doen. Dat zit hem in kwaliteit, scherpte en kleine details”, aldus Depay, die in blessuretijd een strafschop onbenut liet. "Heel veel dingen waren wel positief, maar het resultaat is natuurlijk klote.” Zaterdag krijgt Nederland de kans om zich te herstellen tegen Letland in de Johan Cruijff ArenA. Dinsdag staat de uitwedstrijd tegen Gibraltar op het programma.

In de eerste helft leek Matthijs de Ligt vanuit een hoekschop te scoren. Bij afwezigheid van de VAR en doellijntechnologie kon de arbitrage niet met zekerheid zeggen of de bal over de doellijn was, waardoor de treffer niet aan Oranje werd toegekend. Depay is ervan overtuigd dat de bal over de lijn was. “Ik zag dat die bal van Matthijs de Ligt over de lijn was. Donyell Malen kreeg nog een goede kans en we hadden in de eerste helft misschien een penalty moeten hebben na een handsbal. En toch gaven we niet op. Bij 3-0 achter bleven we knokken en kwamen we terug in de wedstrijd."