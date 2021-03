Diego Costa blijft in Europa met lucratief contract

Paris Saint-Germain geeft de strijd om de handtekening van Lorenzo Pellegrini nog lang niet op. De middenvelder en aanvoerder van AS Roma staat tevens op de lijstjes van Juventus en Internazionale. (Diverse Italiaanse media)

Fenerbahçe overweegt om Joachim Löw na het EK van deze zomer terug te halen naar Turkije. De huidige bondscoach van Duitsland was in het seizoen 1998/99 ook al als coach verbonden aan de grootmacht uit Istanbul. (BILD)

Tottenham Hotspur wil zich komende zomer versterken met VfB Stuttgart-aanvaller Nicolás González. De Premier League-club ziet in de Argentijn, die dertig miljoen euro moet kosten, de vervanger van Gareth Bale. (Sky Sports)