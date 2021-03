Feyenoord onder leiding van Dirk Kuyt onderuit in oefenwedstrijd

Donderdag, 25 maart 2021

Feyenoord heeft donderdagmiddag een oefenduel met Willem II met 1-0 verloren. Hoofdtrainer Dick Advocaat werd op de bank vervangen door Dirk Kuyt, die als onderdeel van zijn praktijkexamen voor de opleiding Coach Betaald Voetbal langs de lijn zat. Ook bij Willem II stond met Willem Weijs een andere trainer voor de groep. Zeljko Petrovic, Advocaat en diens assistent-trainer Cor Pot keken vanaf de tribune toe en zagen hoe Lindon Selahi het enige doelpunt van de wedstrijd maakte.

Door de interlandperiode missen beide ploegen deze en volgende week enkele spelers in de selectie. Bij Feyenoord waren spelers als Justin Bijlow, Tyrell Malacia en Steven Berghuis er niet bij vanwege interlandverplichtingen. Aan de kant van de Rotterdammers verscheen Lucas Pratto weer eens in de basis, terwijl bij Willem II Sven van Beek het opnam tegen de club waardoor hij verhuurd is. Vlak voor tijd tekende Selahi met enig fortuin voor het winnende doelpunt. Feyenoord-keeper Ramon ten Hove liet de bal door zijn handen glippen en kon de treffer niet voorkomen.

Opstelling Willem II: Brondeel; Köhlert, Owusu, Van Beek, Romeny, Zuijderwijk, Saddiki, Mike Trésor, Saglam, Köhn, Van der Avert.

Opstelling Feyenoord: Ten Hove; Wallenburg, Botteghin, Senesi, Haps; Toornstra, El Bouchataoui, Teixeira; Linssen, Pratto, Sinisterra.