Van der Vaart pleit voor vijf wijzigingen in opstelling Oranje

Het Nederlands elftal ging woensdagavond slecht van start aan de WK-kwalificatiecampagne. In Istanbul ging het team van bondscoach Frank de Boer met 4-2 onderuit tegen Turkije. Rafael van der Vaart denkt dat Nederland een ander resultaat had geboekt als Ronald Koeman nog bondscoach was geweest. De oud-international vindt dat De Boer een aantal wijzigingen moet doorvoeren in de opstelling van Oranje en noemt vijf nieuwe namen ten opzichte van het team van woensdag.

In het radioprogramma Veronica Inside legde Genee aan Van der Vaart een stelling voor: “Met Ronald Koeman was dit niet gebeurd”, aldus de presentator. “Dat is wel heel makkelijk, alleen had Ronald de boel wel heel goed op de rit”, reageerde Van der Vaart, volgens wie De Boer voor een zware opgave stond doordat zijn voorganger Koeman uitstekend werk had geleverd als bondscoach van Oranje. “Nederland zat in de shit en hij (Koeman, red.) haalde ons eruit. “Ga er dan maar aan staan als trainer. Veel beter kon het eigenlijk niet.” Genee formuleerde de stelling vervolgens op een andere manier: “Met Ronald Koeman was dit ook gebeurd”, stelde hij. Van der Vaart schoot vervolgens in de lach. “Dat denk ik niet. Op een gegeven moment stond het 3-0, tegen Turkije, die er ook niet zoveel van konden. En dan kom je gelukkig nog terug. Dat had zeker onder Koeman niet gebeurd, denk ik.”

Van der Vaart probeerde daarna uit te leggen hoe het komt dat het onder De Boer vooralsnog niet draait en het onder de huidige trainer van Barcelona wel het geval was. “Je moet elkaar ook een beetje vinden”, aldus Van der Vaart, goed voor 109 interlands. “Bij Koeman had iedereen het leuk met elkaar. Dat klinkt altijd een beetje simpel, maar het is wel belangrijk dat je elkaar ook leuk vindt. Je kon echt het plezier zien, iedereen wilde bij het Nederlands elftal zijn.” Oranje was onder Koeman onder een opmars bezig na een aantal teleurstellende jaren. Ook dat speelt mee volgens Van der Vaart. “Ze begonnen eigenlijk iedere wedstrijd in de rol van underdog, nu heb ik het gevoel dat ze denken dat ze zomaar even iedereen opzijzetten. En dat had ik ook wel gedacht. Je staat wel weer met beide benen op de grond.”

De Boer moet volgens Van der Vaart vooral positief blijven op weg naar de komende wedstrijden tegen Letland (zaterdag) en Gibraltar (dinsdag). “Ik ben ook positief, het is maar een wedstrijdje. Maar hij moet wel nadenken over zijn opstelling”, aldus de oud-Ajacied, die vindt dat De Boer diverse wijzigingen moet doorvoeren in zijn opstelling. Zo ziet hij onder meer Maarten Stekelenburg liever op het doel dan Tim Krul. “Davy Klaassen is in bloedvorm bij Ajax. Wat moet hij nog meer doen om in de basis te komen? En Kenny Tete stond er opeens weer in, terwijl Denzel Dumfries het altijd prima heeft gedaan in het Nederlands elftal.”

Van der Vaart zou zaterdag tegen Letland vijf wissels doorvoeren. Hij zou geen basisplaatsen inruimen voor Krul, Tete, Marten de Roon, Steven Berghuis en Donyell Malen, zoals De Boer dat tegen Turkije wel deed. “Dan wordt het een nulletje of zes", zo klonk de voorspelling van Van der Vaart. "Klaassen moet lekker rennen op het middenveld en de zestien induiken."

De opstelling van Rafael van der Vaart

Opstelling van Rafael van der Vaart: Stekelenburg; Dumfries, De Ligt, Blind, Wijndal; Wijnaldum, Klaassen, Frenkie de Jong; Stengs, Memphis, Bergwijn.