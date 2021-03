Madueke lovend: ‘Ik denk dat hij de toekomstige captain van PSV is’

Donderdag, 25 maart 2021 om 13:37 • Rian Rosendaal • Laatste update: 13:41

Noni Madueke is vol lof over de ontwikkeling van de pas 21-jarige Cody Gakpo, die na een periode vol blessureleed weer helemaal terug is bij PSV. De vleugelaanvaller denkt zelfs dat zijn collega-buitenspeler op termijn kan uitgroeien tot de nieuwe aanvoerder van de Eindhovense club. De aanvoerdersband zit nu nog om de arm van Denzel Dumfries, al is door de geruchen over de stap naar het buitenland nog onzeker of de rechtsback ook volgend seizoen het PSV-shirt draagt.

"Van de jongere spelers nemen Denzel, Pablo Rosario, Jordan Teze en Cody het voortouw", zo onthult Madueke in een uitgebreid interview met Voetbal International. "Met name Cody houdt iedereen bij elkaar, hij heeft echt leiderschapskwaliteiten. Ik denk ook dat Cody de toekomstige captain van PSV is." De PSV-aanvaller is tevens zeer te spreken over invloed die de meer ervaren Mario Götze en Eran Zahavi hebben op de spelersgroep. "Als ik iets wil weten, vraag ik het aan Mario, en van Eran kunnen we elke dag zowel op als buiten het veld leren. Hoe hij met zijn vak omgaat, moet een voorbeeld zijn voor iedereen. Mario praat niet veel, maar hij is ook leading by example", deelt Madueke een compliment uit aan de spelmaker uit Duitsland.

Madueke zelf wil uitgroeien tot een bepalende speler voor PSV, al weet de Engelsman ook dat de Eredivisie waarschijnlijk niet zijn eindstation is. "Ik heb niet een vast pad in mijn hoofd", aldus de negentienjarige aanvaller, die dus niet echt aan carrièreplanning doet. "Dat ik na PSV direct terug moet naar een Engelse topclub. Ik ga naar een club die op dat moment de beste is voor mijn ontwikkeling. Dat kan ook goed in Duitsland, Spanje of Italië zijn. Maar eerst slagen bij PSV en prijzen winnen. Dat is tenslotte waarvoor je voetbalt", benadrukt de ambitueze Madueke, met Jong Engeland actief op het jeugd-EK. Tussen 25 en 31 maart zijn Jong Kroatië, Jong Portugal en Jong Zwitserland de opponenten in de groepsfase.

De jonge aanvaller wil prijzen veroveren met PSV, maar de landstitel lijkt er dit seizoen niet in te zitten. De achterstand op koploper Ajax bedraagt elf punten, terwijl PSV ook nog een wedstrijd meer heeft gespeeld. "Of het gat te groot is? Veel te groot. De kwaliteiten van beide ploegen liggen niet zo ver uit elkaar als het puntenverschil op de ranglijst doet geloven. Dat is mijn mening", concludeert Madueke ter verdediging van PSV. "Zeker aanvallend zijn de verschillen klein. Verdedigend zijn zij wel wat verder dan wij. Maar Ajax speelt al een paar jaar dezelfde stijl met dezelfde trainer en veel voetballers die er al een tijdje zijn. Dat maakt het verschil", aldus de jeugdinternational van Engeland.