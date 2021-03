Blind baalt van cynisme over Qatar: ‘Makkelijk grappen te maken op Twitter’

Donderdag, 25 maart 2021 om 13:13 • Rian Rosendaal

In aanloop naar de start van de kwalificatiecyclus van het WK in Qatar was er al veel discussie over de mogelijke deelname van het Nederlands elftal en tijdens de uitwedstrijd tegen Turkije (4-2) kwam de roep om een boycot wederom ter sprake. Veel voetballiefhebbers zeiden spottend dat Oranje gezien het vertoonde spel al bezig was met een boycot van de eindronde in 2022, iets dat slecht valt bij onder meer Daley Blind.

"Nederland boycot het WK alsnog", was woensdagavond tijdens de afgang van Oranje in en tegen Turkije een van de meest gemaakt grappen op de sociale media. Blind snapt evenwel weinig van de cynische houding van de Oranje-volgers. "Op Twitter en zo, is het makkelijk grappen maken", verzucht de multifunctionele verdediger van Ajax en het Nederlands elftal, die tegen Turkije zijn 75ste interland speelde, in een vraaggesprek met De Telegraaf.

Collega-international Frenkie de Jong snapt heel goed dat er discussies zijn over het WK in Qatar, al wenst de KNVB het toernooi van volgend jaar niet te boycotten. "Het is heel erg wat daar gebeurt", stelt de middenvelder van Barcelona. "Maar wij hebben het WK niet toegewezen, dat deed de FIFA. De KNVB is het daar altijd oneens mee geweest en wij steunen de KNVB. Maar ook wij willen geen boycot. We hebben net verloren, maar er is geen man over boord. We hebben gelukkig nog negen duels (in de WK-kwalificatie, red.) om het recht te zetten."

Bondscoach Frank de Boer vindt het goed dat de KNVB niet wil overgaan tot een boycot van het WK in Qatar. "De KNVB heeft een duidelijk statement gemaakt en was het als een van de eerste bonden zeer oneens met de toewijzing. Met Michael van Praag voorop, volgens mij. Dat gezegd hebbende is het wel naar Qatar gegaan en zeven jaar later begint de kwalificatie. Zoals ook Human Rights Watch en Amnesty International hebben gezegd, zullen we daar wel naartoe moeten. Als we ons kwalificeren uiteraard, dat moeten we nog doen. Als we daar naartoe gaan, proberen we dat onder de aandacht te brengen. Dat is een beter idee, dan er nu aandacht aan te schenken", aldus de keuzeheer van Oranje dinsdag op een persmoment.