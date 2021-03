‘Uitzonderlijke’ Götze maakt tongen los bij PSV: ‘Daar kun je niet op trainen’

Donderdag, 25 maart 2021 om 12:23 • Rian Rosendaal

Philipp Max vindt het een waar voorrecht dat hij bij PSV dagelijks op het trainingsveld mag staan met landgenoot Mario Götze. De aanvallend ingestelde linksback, die vorig jaar kort voor de spelmaker bij de Eindhovense club binnenkwam, looft met name de veelzijdigheid van de aanvallende middenvelder die Duitsland in 2014 hoogstpersoonlijk naar de wereldtitel schoot.

"Mario weet wanneer er tempo in het spel moeten komen, terwijl hij ook altijd in de gaten heeft wanneer er rustiger aan moet worden gedaan, of wanneer het verstandig is om de bal naar achteren te spelen", verklaart Max in een uitgebreid interview met Goal en SPOX. "Zijn ongelooflijke goede techniek en zijn gevoel voor de situatie maken van hem een zeer uitzonderlijke speler." Om er vervolgens aan toe te voegen: "Daar kun je simpelweg niet op trainen, die kwaliteiten heb je of niet. Daarom is hij ook zo belangrijk voor ons elftal."

Max denkt dat de loopbaan van Götze een flinke boost heeft gekregen met de enigszins verrassende overstap richting PSV. "Het is een prettig persoon en een geweldige speler", gaat de vleugelverdediger verder met zijn lofzang op de door Borussia Dortmund opgeleide spelmaker. "Ik denk dat het juist goed is dat hij niet langer in Duitsland actief is, het was voor hem daar niet makkelijk in de afgelopen jaren. Mario maakt een ontspannen indruk en kan echt zichzelf zijn, zowel op als buiten het veld", zo constateert Max.

De PSV-verdediger is met Duitsland in voorbereiding op de aankomende WK-kwalificatieduels. Max maakte in november zijn langverwachte debuut voor die Mannschaft. Verschillende Duitse media hadden zijn vuurdoop al veel eerder verwacht, maar dat is voor de linksback nooit een issue geweest. "Er was bij de buitenwacht veel om te doen, maar die discussies heb ik altijd aan mij voorbij laten gaan. Ik heb mezelf in de kijker gespeeld en vond ook dat de tijd rijp was voor een oproep. Ik heb er verschillende jaren over gedaan om mijzelf te ontwikkelen tot de speler die ik nu ben", zo besluit de PSV-verdediger.