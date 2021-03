Buitenlandse media vrezen voor WK-deelname Oranje na afgang in Turkije

Donderdag, 25 maart 2021 om 11:57 • Rian Rosendaal

De pijnlijke nederlaag van het Nederlands elftal in en tegen Turkije (4-2) van woensdagavond is ook nieuws in de rest van Europa. Onder meer in de Engelse en Duitse media wordt met verbazing gereageerd op het echec van de formatie van bondscoach Frank de Boer op Turkse bodem. Onder meer de keuze om Wout Weghorst wederom buiten de Oranje-selectie te laten is voer voor discussie in Duitsland.

"Wat een verrassing! Turkije verslaat Nederland op de eerste speeldag van de WK-kwalificatie en de uitblinker was Burak Yilmaz. De Boer liet Weghorst thuis en zonder de topschutter van VfL Wolfsburg beleefden de Nederlanders een valse start", doelt BILD op de mislukte start van de kwalificatiecyclus van het WK in Qatar. De Duitse krant weet de nederlaag in Turkije met een pakkende kop samen te vatten: 'Holland-Untergang in der Türkei'. Volgens Kicker was het woensdagavond in het Atatürk Stadion 'een rotzooi' bij het Nederlands elftal.

De Daily Mail spaart het falende Oranje ook niet: "Holland STUNNED by Turkey", zo kopt de Engelse krant daags na de zeperd in Turkije. Ook The Sun zag Nederland een valse start maken in de jacht op een WK-ticket. "Turkije heeft het elftal van Frank de Boer echt een lesje geleerd. Oranje moet er serieus rekening mee houden dat het wederom een WK misloopt." Vervolgens wordt de positie van De Boer als bondscoach ter discussie gesteld. "Dit is zeker niet de start waar de bij Crystal Palace geflopte coach op had gehoopt. Sinds hij het vorig jaar overnam van Ronald Koeman wist hij slechts twee van de zeven interlands winnend af te sluiten."

Marca staat stil bij het feit dat het Nederlands elftal precies vijf jaar na het overlijden van Johan Cruijff zo zwak presteerde tegen Turkije. "Nederland kon de vijfde sterfdag van Cruijff geen passend eerbetoon geven. Oranje, met Frenkie de Jong als basisspeler, ging hard onderuit in Turkije." De Spaanse krant velt met name over Donyell Malen een vernietigend oordeel. "Het elftal van De Boer blies zichzelf woensdagavond op en dat was onder meer de schuld van de naïeve Malen, die in de eerste helft een strafschop veroorzaakte." De penalty werd vervolgens benut door Burak Yilmaz, die met een hattrick uitgroeide tot de grote held aan Turkse zijde.

Volgens Tuttomercatoweb was Daley Blind woensdagavond met afstand de slechtste speler aan de kant van Oranje. "Alles wat maar mis kon gaan, ging ook echt mis voor hem. Hij was traag en bepaald niet bij de les." Ook in de richting van Marten de Roon, die van De Boer de voorkeur kreeg boven Davy Klaassen op het middenveld, klinken er harde woorden. "Het was tegen Turkije een verre verwant van de totale voetballer die we bij Atalanta normaal gesproken zien", zo krijgt de Nederlander in Italiaanse dienst in duidelijke bewoordingen mee.