TOTO's tips: Twee doelpunten lijkt geen onmogelijke opdracht voor Ajax

Woensdag, 14 april 2021 om 19:00 • Stefan Coerts • Laatste update: 16:00

Ajax gaat donderdag op zoek naar revanche in de tweede ontmoeting met AS Roma. Het eerste duel resulteerde in een 1-2 nederlaag, ondanks een ware regen aan kansen, waaronder een gemiste strafschop van aanvoerder Dusan Tadic. Toch biedt deze eerste wedstrijd én de vorm van de Amsterdamse club in Europese uitduels genoeg handvatten om vertrouwen te tanken en het tweede duel met Roma om te zetten in een overwinning. In samenwerking met TOTO blikken wij vooruit op het terugduel tussen Ajax en Roma.

Roma bracht Ajax in verlegenheid door de zegereeks van 24 wedstrijden in alle competities te beëindigen. De ploeg van trainer Erik ten Hag won tot aan het heenduel nog alle knockout-wedstrijden. De kans op de volgende ronde in de Europa League lijkt nog niet verkeken. Tijdens twee van de laatste drie keren dat Ajax in een Europees hoofdtoernooi een eerste ontmoeting verloor, wisten ze toch door te gaan naar de volgende ronde. In het seizoen 2016/17 versloeg de koploper in de Eredivisie namelijk FC Kopenhagen in de achtste finale van de Europa League (2-0 na een 2-1 nederlaag in Denemarken) en in de jaargang 2018/19 werd een 2-1 thuisnederlaag tegen Real Madrid weggepoetst in een memorabele wedstrijd in de Champions League: 1-4. Onder Ten Hag hoeft Ajax Europese uitduels ook niet te schuwen. Van de laatste veertien wedstrijden buiten Nederland werden er acht gewonnen en gingen er slechts twee verloren (tegen Liverpool en Getafe).

Ben je minder zeker van een overwinning van Ajax? Dan kun je altijd nog inzetten op een flink aantal doelpunten. De club uit Amsterdam heeft er tenminste twee nodig om door te gaan. Uit het heenduel bleek al dat de enige Nederlandse Europa League-deelnemer duidelijk geen moeite heeft met het creëren van kansen. Ondanks dat Ajax slechts éénmaal trefzeker was, had de ploeg op basis van Expected Goals (xG) 3,2 keer moeten scoren, terwijl tegenstander Roma slechts tot 0,7 xG kwam. Een gigantisch verschil dat we sinds november 2018 niet meer zagen bij een verliezend team in de Europa League (FC Astana tegen Dynamo Kiev, xG van 2,6). Ook de laatste Europese uitduels bieden houvast voor een doelpuntrijke wedstrijd: zo scoorde Ajax in tien van de laatste veertien Europese uitduels twee keer of vaker. Van de laatste negentien uitduels in alle competities kwam het enkel op bezoek bij Liverpool (1-0 nederlaag) niet tot scoren, wat natuurlijk geen schande is.

De Amsterdamse ploeg moet wel zorgen dat het verdedigend minder slordig is dan in het heenduel. Hoewel er nog veel spelers missen bij Roma keert met Henrikh Mkhitaryan namelijk een gevaarlijke naam terug in de wedstrijdselectie van i Giallorossi. Mkhitaryan was dit seizoen bij de meeste doelpunten betrokken van Roma in alle competities, met elf doelpunten en negen assists. Bovendien weet de Armeniër hoe het is om te scoren tegen Ajax, want tijdens de Europa League-finale van 2017 maakte hij de 0-2 namens Manchester United tegen de opponent van donderdag.

