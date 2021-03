‘Waarom geen buitenlands team toevoegen in de Keuken Kampioen Divisie?’

Donderdag, 25 maart 2021 om 11:32 • Rian Rosendaal

Marc Boele, directeur van de Coöperatie Eerste Divisie (CED), laat donderdag een proefballonnetje los wat betreft de toekomst van de Keuken Kampioen Divisie. De bestuurder zou het helemaal niet gek vinden als er op termijn een buitenlandse ploeg wordt toegevoegd aan de competitie. Boele denkt dat een dergelljk initiatief zeker in deze coronatijden voor een enorme boost kunnen zorgen.

"Voorbeeldje: toen Stefano Lilipaly als Telstar-speler werd opgeroepen voor het nationale elftal van Indonesië had dit een enorme impact op de KKD", licht Boele zijn idee nader toe in een interview met het Algemeen Dagblad. "Opeens merkten we dat een online-item van Telstar geen tweeduizend, maar honderdduizend hits had." In dat kader wil de KKD-topman de buitenlandse markt verder verkennen. "Waarom voegen we niet een buitenlands team toe, onder dezelfde condities als de Jong-teams? Begrijp me niet verkeerd, hoor, het is slechts een gedachte."

"Maar ik vind wel dat je na moet denken over hoe je de competitie meer exposure bezorgt. En uiteindelijk ook meer inkomsten voor de clubs. In die zin zou ik het geen gekke gedachte vinden, Bali United in de Keuken Kampioen Divisie", verwijst Boele naar naar de topclub uit Indonesië, waar Lilipaly sinds 2017 onder contract staat. De directeur is sowieso van mening dat er op een innovatieve manier moet worden gekeken naar de invulling van de competitie, zeker omdat veel clubs in de Keuken Kampioen Divisie de gevolgen van de coronacrisis op financieel gebied bijna dagelijks ondervinden.

"Veel KKD-clubs, zeker de kleinere, vormen al langer een bedreigde diersoort. Ronduit knap is het dat ze overleven. Maar dat wordt steeds lastiger", waarschuwt Boele voor faillissementen op het tweede profniveau in Nederland. "De totale schade voor KKD-clubs is nu al twintig miljoen euro. En dan ga ik uit van het scenario dat seizoenkaarthouders straks niet massaal compensatie verlangen voor hun gemiste wedstrijden. Doen ze dat onverhoopt wél, dan loopt die schade op tot 30 á 35 miljoen", aldus de bezorgde Boele.