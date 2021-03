Curieuze onthulling na zeperd Oranje: ‘De Turkse bond installeerde het niet’

Donderdag, 25 maart 2021 om 10:56 • Rian Rosendaal • Laatste update: 11:01

Jeroen Elshoff komt donderdagochtend met een opvallende onthulling op de proppen. De voetbalcommentator, die woensdagavond verslag deed van de uitwedstrijd van het Nederlands elftal tegen Turkije, meldt dat voetbalbonden van de UEFA zelf mogen bepalen of er met doellijntechnologie wordt gewerkt. Matthijs de Ligt leek in Instanbul te scoren voor Oranje, maar of de bal helemaal over de lijn was geweest kon vanwege het ontbreken van de technologie niet worden gecheckt door arbiter Michael Oliver.

De Ligt was woedend op Oliver en de assistent-scheidsrechter, maar dat bracht geen verandering in de zaak. Elshoff zag het ook en belde een dag na de nederlaag van Oranje met de UEFA en kreeg in het telefoongesprek de verrassende mededeling te horen. "Belletje gedaan met UEFA. In deze kwalificatie mag de nationale voetbalbond bepalen of er doellijntechnologie is. De Turkse bond koos ervoor het niet te installeren. Zaterdag in de Johan Cruijff ArenA is het er weer wel.... ", zo schrijft de verbaasde commentator op Twitter. Dat er woensdagavond geen doellijntechnologie aanwezig was in Instanbul kwam ook voor verschillende internationals van het Nederlands elftal als een verrassing.

Geen aansluitingstreffer voor Matthijs de Ligt. Zijn kopbal wordt van de lijn gehaald. #TURNED pic.twitter.com/d0Mu3b94QY — NOS Sport (@NOSsport) March 24, 2021

“Het is jammer dat niet alle landen het kunnen betalen, maar dat betekent niet dat wij eronder moeten lijden. Deze technologie helpt alle teams en maakt voetbal rechtvaardiger. Om het dan te liggen, slaat nergens erop”, zo tekende Voetbal International op uit de mond van De Jong. De FIFA wil de VAR pas inzetten bij WK-kwalificatiewedstrijden als dit overal mogelijk is, dus ook op andere continenten. Scheidsrechter Olivier deelde overigens twee strafschoppen uit, verdeeld over beide ploegen. Yilmaz schoot in de eerste helft raak vanaf elf meter, terwijl Memphis Depay in blessuretijd faalde.

“Vreemd dat er op het niveau van de WK-kwalificatie en in de tijd waarin we leven geen VAR aanwezig was”, zo concludeerde de teleurgestelde Daley Blind in gesprek met hetzelfde medium. “En al helemaal dat de doellijntechnologie ontbreekt. Als je in de stadions de gelegenheid hebt om het goed te doen, waarom zou je het dan nalaten? In de Eredivisie hebben ook niet alle clubs doellijntechnologie of de juiste camera's voor de VAR“, aldus de verdediger van Oranje en Ajax.