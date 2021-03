Luigi Bruins (34) kondigt afscheid aan met indrukwekkende video

Donderdag, 25 maart 2021 om 10:25 • Rian Rosendaal • Laatste update: 10:34

Luigi Bruins is bezig aan zijn laatste maanden als profvoetballer. De 34-jarige aanvallende middenvelder geeft dit donderdagochtend te kennen in een speciaal door Excelsior gemaakt afscheidsfilmpje. De routinier, die onlangs zijn 250ste wedstrijd voor de Rotterdamse club speelde, gaat zich focussen op een maatschappelijke loopbaan. Daarnaast blijft Bruins na dit seizoen als jeugdtrainer verbonden aan Excelsior.

"Ik heb de beslissing laatst genomen, maar dit gevoel speelde al een maand, anderhalve maand", verklaart Bruins zijn beslissing om te stoppen in een reactie op de clubsite. "Ik beleef nog steeds veel plezier aan het voetballen, maar ik dacht de laatste tijd ook steeds vaker aan de dingen die ik nog meer wil gaan doen. De trainerscursus UEFA A-jeugd is daarin heel belangrijk. Ik ben toegelaten om die cursus te gaan volgen en wil me daarom op de toekomst gaan richten." Het leven buiten de voetballerij krijgt voortaan voorrang. "Ik wil op maatschappelijk gebied en met de jeugd aan de slag en de trainerscursus kan mij hopelijk een stap verder brengen richting een nieuwe carrière."

Bruins ziet zichzelf niet direct hoofdtrainer in het betaald voetbal worden. "Maar wie weet kriebelt dat alsnog als je me dat over vijf jaar weer vraagt. Als trainer begin ik onderaan de ladder en ik ga proberen naar boven te klimmen", houdt de middenvelder een slag om de arm. Bruins kijkt terug op een mooie loopbaan als profspeler, al waren er ook dieptepunten. "Ik ging voortvarend van start, daarna werd het wat minder en uiteindelijk keerde ik hier terug. Met Mitchell van der Gaag hebben we mooie seizoenen gehad, maar de laatste jaren is het helaas wat minder. Mijn hoogtepunt hier was het kampioenschap in 2006 en met Feyenoord in 2008 de TOTO KNVB Beker winnen was natuurlijk ook heel mooi. Bij Olympique Nice het avontuur, dat was een mooie periode. Nu komt daar een eind aan en gaan er weer nieuwe deuren open", zo besluit Bruins.

De middenvelder van Excelsior speelde naast Feyenoord en Nice ook nog bij Red Bull Salzburg, al kwam hij in Oostenrijk niet verder dan vier optredens. Desondanks veroverde hij met de grootmacht het kampioenschap en de nationale beker. In totaal staan er 364 duels (46 doelpunten en 42 assists) achter zijn naam. Bruins kwam tot tien interlands voor Jong Oranje, dat met de spelmaker in de gelederen in 2007 de Europese titel veroverde in eigen land.