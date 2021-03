Brama is nog lang niet klaar bij FC Twente: ‘Misschien wel 2 of zelfs 3 jaar’

Donderdag, 25 maart 2021 om 10:01 • Rian Rosendaal

Wout Brama is nog niet klaar bij FC Twente. Technisch directeur Jan Streuer bevestigt donderdag dat de inmiddels 34-jarige middenvelder er nog minstens een seizoen aan vastplakt in de Grolsch Veste. De huidige verbintenis van de routinier bij de Tukkers loopt na dit seizoen af en beide partijen hebben de intentie uitgesproken om de samenwerking na de zomerstop een vervolg te geven.

"Natuurlijk blijft hij en dat willen we ook", verklaart Streuer donderdag in een reactie aan TC Tubantia. "In zijn contract staat dat zijn verbintenis automatisch wordt verlengd bij een X-aantal duels. Daar zit hij nu nog niet aan, maar toch willen we met Wout door. Dat zegt genoeg. Hij is voor ons een stabiele en belangrijke factor in de club." Brama kwam dit seizoen onder trainer Ron Jans tot zestien wedstrijden in de Eredivisie. Dat aantal had nog hoger kunnen liggen, ware het niet dat de middenvelder de laatste tijd worstelt met blessureleed.

Brama, die met het nieuwe contract aan zijn veertiende seizoen bij Twente begint, benadrukt dat er 'nog een paar details besproken moeten worden'. "Maar het ziet er goed uit, de kans is groot dat er we eruit komen." De controleur denkt overigens niet dat zijn leeftijd een rol speelt bij de blessures van dit seizoen. "Als een jonge speler twee keer in een seizoen een spierblessure oploopt, dan hoor je niemand over zijn leeftijd. Toen ik op mijn 28ste tien maanden eruit lag met een hielblessure begon ook niemand daarover. Er is nu ook geen causaal verband te vinden tussen mijn leeftijd en de blessures."

"Voor de winterstop miste ik alleen de uitwedstrijd bij Feyenoord, verder speelde ik alles. Het probleem van mijn blessure na FC Groningen was dat we toen de boel forceerden. Het invallen daar was te vroeg en dat brak me op. Ik voel me verder fit, de testen wijzen dat ook uit", aldus de hoopvolle Brama. Streuer vindt ook dat leeftijd geen issue moet zijn bij de contractverlenging. "Garanties heb je nooit in het voetbal. Kijk naar Vaclav Cerny, kijk naar Julio Pleguezuelo. Wout was in zijn loopbaan nooit extreem blessuregevoelig. Als een jonge speler geblesseerd is raken we ook niet meteen in paniek. Wout kan nog zeker een jaar spelen, misschien wel twee of zelfs drie. Daar heb ik alle vertrouwen in", zo besluit de Twente-directeur.