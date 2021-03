‘Gravenberch is beter dan Paul Pogba in zijn beste dagen bij Juventus’

Vrijdag, 26 maart 2021 om 09:00 • Thijs Verhaar • Laatste update: 09:06

Ryan Gravenberch mag zichzelf sinds woensdag international noemen en wordt daarmee beloond voor zijn snelle opmars bij Ajax. De nog altijd pas achttienjarige middenvelder speelde dit seizoen al 33 wedstrijden voor de Amsterdammers en wordt steeds nadrukkelijker in verband gebracht met een absolute toptransfer. Zijn voormalig jeugdtrainer Brian Tevreden is allerminst verrast door zijn progressie en noemt hem zelfs een ‘betere versie van Paul Pogba’.

Tevreden maakte voor het eerst kennis met Gravenberch toen hij als zevenjarige speelde bij amateurclub Zeeburgia en was blij te horen toen de jongeling zich een seizoen later aansloot bij de jeugdopleiding van de Amsterdammers. “Zelfs toen al was hij ongelooflijk”, memoreert de jeugdcoach in gesprek met Goal, dat de Ajacied deze week als zevende inschaalde bij de lijst van vijftig grootste talenten ter wereld. “Toen al kon je zien dat hij een heel goede speler zou worden.”

Het artikel gaat verder onder de video Meer videos

Het was ook Tevreden die erop aandrong dat Gravenberch als twaalfjarige werd doorgeschoven naar de Onder-15, waar hij op dat moment de leiding had. “Niet iedereen was daar blij mee, want ze vroegen zich af of hij daar wel klaar voor was. Een van de coaches noemde hem te kinderlijk voor dat niveau, maar ik was er zeker van omdat hij technisch en fysiek zo goed was. Hij had het veel te makkelijk tussen zijn eigen leeftijdsgenoten, dus in mijn optiek was hij klaar voor die stap.”

Sterker nog: Tevreden besloot Gravenberch direct aanvoerder te maken, om hem zo nog meer te prikkelen. “Dat deed hij geweldig. Ik weet nog dat hij in een van zijn eerste wedstrijden een hattrick maakte in de Super Cup. Dat was ongelooflijk”, aldus de jeugdtrainer, die in 2016 afzwaaide bij Ajax om Director of Football te worden bij het Engelse Reading en daardoor niet van dichtbij meemaakte hoe zijn oogappeltje in september 2018 uitgroeide tot jongste debutant ooit in de hoofdmacht van Ajax.

Gravenberch heeft inmiddels exact vijftig wedstrijden in de hoofdmacht van Ajax op zijn naam staan.

“Hij is echt heel goed en dat zie je nu ook in het eerste”, aldus de trotse Tevreden, die stelt dat Gravenberch door de jaren heen eigenlijk nauwelijks is veranderd. “Hij speelt nog op precies dezelfde manier als in de jeugd. Hij wordt nooit zenuwachtig als hij aan de bal komt. Hij speelt zonder angst en dat is precies wat ik zo mooi vind aan Ryan.” De voormalig jeugdtrainer verwacht dan ook dat dit pas het begin is voor de Oranje-debutant. “Ik geloof er heilig in dat hij een heel mooie transfer kan gaan maken. Dat zag ik al toen hij een kind was en nu ben ik er nog meer zeker van. Zijn volgende stop wordt een absolute topclub in Europa en ik geloof voor honderd procent dat hij ook daar glansrijk gaat slagen.”

Gravenberch wordt al jaren in verband gebracht met Juventus, waar men nog altijd zoekt naar een geschikte opvolger van Paul Pogba. De Italiaanse grootmacht weet ook dat de jonge Nederlander al jaren wordt vergeleken met de Fransman, die la Vecchia Signora in 2016 verliet voor Manchester United. Tevreden noemt Gravenberch zelfs een verbeterde versie. “Qua fysiek zie ik Frank Rijkaard in Ryan omdat hij erg lang en sterk is. Maar qua spel heeft hij echt veel weg van Pogba. Ik zou zeggen dat hij qua techniek en dominantie op het veld een nog betere versie van hem in zijn beste dagen bij Juventus is. Toen speelde Pogba heel dominant en dat zie ik ook terug bij Ryan.”