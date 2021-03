‘Aankoop van 30 miljoen mag Barça verlaten door systeemwissel van Koeman’

Donderdag, 25 maart 2021 om 09:42 • Laatste update: 09:51

Het nieuwe bestuur van Barcelona onderzoekt de mogelijkheden om Francisco Trincão komende zomer van de hand te doen, zo meldt El Confidencial. De reden hiervoor is dat trainer Ronald Koeman in zijn nieuwe systeem zonder traditionele vleugelaanvallers speelt, wat het perspectief voor de 21-jarige Portugees niet bepaald ten goede komt. Barcelona denkt hem voor een aantrekkelijk bedrag te kunnen verkopen, daar verschillende Engelse clubs belangstelling hebben.

El Confidencial noemt Wolverhampton Wanderers als gegadigde, vanwege de goede banden van zaakwaarnemer Jorge Mendes met de Engelse club. Barcelona nam Trincão afgelopen zomer voor 31 miljoen euro over van SC Braga. De viervoudig Portugees international - die in het Camp Nou nog vastligt tot medio 2025 - speelde dit seizoen voorlopig 36 wedstrijden, waarvan 9 als basisspeler en waarin hij goed was voor 3 doelpunten en 2 assists. Trincão kon al op weinig speelminuten rekenen, maar lijkt door de formatiewissel van Koeman nog minder perspectief te hebben.

Het artikel gaat verder onder de video Meer videos

Koeman switchte onlangs naar een 3-4-2-1-formatie, waarin de backs de gehele flank bestrijken en de drie aanvallers dicht bij elkaar spelen. De oefenmeester liet Trincão in de afgelopen weken wel invallen op de rechterflank, maar het bestuur van Barcelona zou nu de mogelijkheden verkennen om hem van de hand te doen. De Catalanen kunnen de financiële middelen goed gebruiken, waardoor Trincão op de nominatie staat om verkocht te worden. Hij is niet de enige, want Barcelona wil ook Samuel Umtiti graag slijten. Het feit dat de Franse centrumverdediger de afgelopen jaren continu met blessures heeft geworsteld, zorgt ervoor dat hij niet per se heel goed in de markt ligt.

El Confidencial schrijft dat Barcelona eveneens niet onwelwillend staat tegenover een eventueel vertrek van Antoine Griezmann. De dertigjarige Franse aanvaller is doorgaans basisspeler in het elftal van Koeman en verzorgde voorlopig veertien doelpunten in veertig officiële duels, maar drukt met zijn salaris zwaar op de begroting. Het staat echter vast dat Barcelona hem nu met verlies moet verkopen, aangezien geen enkele club bereid is om de in 2019 aan Atlético Madrid betaalde 120 miljoen euro op tafel te leggen. Er is Barcelona echter veel aan gelegen om het salarishuis op te schonen.

Het is tevens de vraag waar de toekomst van Philippe Coutinho ligt. De Braziliaanse aanvallende middenvelder vond nooit zijn draai bij Barcelona sinds zijn komst van Liverpool in januari 2018 voor 145 miljoen euro. Dit seizoen leek hij onder Koeman een basisplaats te krijgen, maar Coutinho liep een meniscusblessure op en is daardoor nu al maanden uit de roulatie. Zijn contract loopt voorlopig nog door tot medio 2023. Onze meldde woensdag al dat Barcelona eveneens van plan is om Miralem Pjanic komende zomer te lozen.