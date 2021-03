Van de Looi weerlegt verwijt van Afellay over opstelling Jong Oranje

Donderdag, 25 maart 2021 om 09:28 • Rian Rosendaal • Laatste update: 09:37

Ibrahim Afellay velde woensdagavond een hard oordeel over Jong Oranje, dat in de groepsfase van het EK niet verder kwam dan een 1-1 gelijkspel tegen Jong Roemenië. De analist vond het onder meer onbegrijpelijk dat Erwin van de Looi op het middenveld koos voor Ludovit Reis. De bondscoach is ondanks het puntenverlies niet zo kritisch op zijn ploeg als Afellay.

"Zij waren een dark horse. Wij moesten gewoon goed zijn. Aan de keuzes heeft het in het eerste duel niet gelegen", benadrukt Van de Looi in een reactie aan Voetbal International. "Sven Botman, die is een paar dagen geleden uitgevallen bij Lille OSC met een blessure. We hebben veel gereisd en hij heeft geen hele goede training kunnen maken. En dus vond ik het onverantwoord om hem er nu direct in te gooien." De trefzeker Perr Schuurs kreeg woensdagavond in het hart van de defensie van Jong Oranje hulp van PSV-verdediger Jordan Teze.

"Nu heeft hij drie dagen meer en is hij normaal gesproken tegen Duitsland (zaterdag, red.) klaar om te starten. Cody Gakpo hetzelfde verhaal. Als we vandaag met hem waren gestart, dan was het maar de vraag hoe fit hij was geweest voor het duel met Duitsland", voegt Van de Looi daaraan toe. De keuzeheer heeft geen spijt van het feit dat hij de tegenvallende Myron Boadu vroegtijdig naar de kant haalde. "Hij was ongelukkig, net als het team. Hij had het lastig vond ik." Van de Looi geeft Boadu gelijk huiswerk mee. "Er lag een aantal keer wel ruimte. Als er hoog druk gezet wordt kan je best de bal achter de laatste verdediger leggen. Met Justin Kluivert en Boadu twee heel snelle spelers. Maar dan moet je wel lopen."

Kjell Scherpen, die in de slotfase een paar belangrijke redding in huis had, krijgt wél complimenten van Van de Looi. "Wat ik zei: op het laatst werden we steeds slordiger en wilder, ongecontroleerd om toch iets te forceren. Dan lijd je steeds meer balverlies. Kjell stond er een paar keer prima. Dat heeft hij goed gedaan. Daar ben ik blij om. Maar we wisten dat het een goede keeper was", zo luidt het oordeel over de doelman van Ajax, die bij Jong Oranje de voorkeur geniet boven Justin Bijlow en Maarten Paes.

Afellay was woensdagavond bij de NOS zeer kritisch op de door Van de Looi vervaardigde opstelling. "Wat ik hem wel verwijt is dat hij niet al zijn beste spelers opstelt. Als je je eerste wedstrijd speelt op een EK, waar elk moment een meetmoment is en je een goed resultaat moet neerzetten, dan vind ik niet dat je moet beginnen met Cody Gakpo op de bank.” Presentator Sjoerd van Ramshorst gaf vervolgens aan dat Van de Looi heeft gezegd dat Gakpo net terug is van een blessure. Bovendien is zaterdag opnieuw een groepswedstrijd tegen het sterke Jong Duitsland.

Afellay vond dat Van de Looi desondanks met Gakpo had moeten starten, terwijl hij ook liever Abdou Harroui op de positie van Ludovit Reis had gezien: “Je moet toch eerst de eerste wedstrijd winnen? Voor hetzelfde geld verlies je deze wedstrijd. Het is dat de keeper (Kjell Scherpen, red.) er twee fantastische ballen uithaalt. Want op basis van de tweede helft heb je geen enkele kans gecreeerd.” Nederland kwam in de eerste helft op voorsprong door een doelpunt van Schuurs. Niet lang daarna tekende Andrei Ciobanu van Viitorul Constanta op prachtige wijze voor de 1-1, door een vrije trap in de kruising te krullen.