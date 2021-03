Krul baalt van knal in kruising: ‘Pak op andere avond misschien wel wereldbal’

Donderdag, 25 maart 2021 om 08:55 • Rian Rosendaal

Tim Krul zal met weinig plezier terugkijken op zijn optreden in de WK-kwalificatiewedstrijd tegen Turkije (4-2). Dat hij vlak voor de aftrap pas hoorde dat hij de geblesseerde Jasper Cillessen moest vervangen hielp ook niet echt mee. "Het is niet ideaal, Je doet alles om Jasper warm te maken dus je hebt zelf nog niet de volle focus", zo klinkt het in gesprek met de NOS. Krul moest inclusief een benutte strafschop van Burak Yilmaz viermaal de gang naar het net maken.

Krul erkent dat hij weleens beter heeft gespeeld in zijn loopbaan. "Doodzonde. Ik wil belangrijk zijn. In november heb ik lekkere wedstrijden gespeeld (tegen Bosnië en Herzegovina en Polen, red.) en dan wil je die vorm doortrekken richting de zomer toe", vervolgt de teleursgestelde vervanger van Cillessen zijn relaas. "Dit is zwaar teleurstellend. Ik vond zelf dat ik ook meer kon doen. Op een andere avond pak ik misschien wel een wereldbal, waar die bal nu de kruising in gaat", doelt Krul op de vrije trap van Yilmaz die in de slotfase in de bovenhoek verdween, waardoor de comeback van Oranje in de kiem werd gesmoord.

Ook in de eerste minuut na rust werd Krul gepasseerd, ditmaal door een afstandsschot van Hakan Calhanoglu. "Het was gewoon klote. Zeker die derde van afstand. Op een andere avond pak ik zo'n bal wel dus daar baal ik wel het meeste van, want bij 2-0 heb je nog het gevoel dat je het om kan draaien. Bij 3-0 wordt dat wel een grotere klus", verzucht de zelfkritische doelman van Oranje en Norwich City. Dat De Boer bij hem uitkwam na het uitvallen van Cillessen was geen grote verrassing. "Ik heb de laatste twee wedstrijden ook gespeeld. Nu kreeg Jasper het vertrouwen weer, maar ik ben tweede keeper achter Jasper." Maarten Stekelenburg werd als derde doelman bij de Oranje-selectie gehaald.

Krul heeft een bijzondere voetbalavond in Istanbul achter de rug, zo geeft hij ruiterlijk toe. "Het kon niet gekker. Vanuit het niets moet je jezelf voorbereiden. Dan is het zo'n avond waarop alles tegen zit. In de eerste helft ging alles fout wat we achterin fout konden doen", verwijst de sluitpost onder meer naar de wankele defensie van het Nederlands elftal. "Het klinkt misschien gek, maar ik had echt het gevoel dat we hier konden winnen, maar zij waren dodelijk. Doodzonde, want nu loop je meteen achter de feiten aan. We moeten hier snel een streep onder zetten en zaterdag (tegen Letland, red.) een reactie laten zien", aldus de strijdbare Krul.