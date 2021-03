Turkse media kraken De Boer: ‘Niet verbazingwekkend als Oranje WK niet haalt’

Donderdag, 25 maart 2021 om 08:27 • Rian Rosendaal

Het Nederlands elftal zakte woensdagavond door het ijs in het WK-kwalificatieduel met Turkije (4-2) en na afloop zijn de Turkse media niet bepaald mlld voor Frank de Boer. Men zou het een hele prestatie vinden als Oranje zich met de huidige bondscoach weet te plaatsen voor het WK van 2022 in Qatar. Aan de andere kant wordt de Turkse keuzeheer Senol Günes overladen met complimenten.

Habertürk komt met een fraaie omschrijving van de geslaagde avond van de Turkse nationale ploeg in Istanbul. "We hebben het sap uit de sinaasappel geperst", zo kopt de Turkse krant. "Dit is echt een historische overwinning. Het is niet eenvoudig om tegen een gestructureerd elftal als het Nederlands elftal te spelen, maar gelukkig beschikt Turkije over een goede ploeg met een een goede bondscoach." Oranje en De Boer krijgen er na de nederlaag flink van langs. "Dit was het minst oplossingsgerichte elftal waar we lange tijd naar hebben gekeken. Het zou niet verbazingwekkend zijn als Oranje zich niet plaatst voor het WK, zeker niet met een bondscoach als De Boer."

Milliyet komt superlatieven tekort voor de beul van Oranje. "Burak Yilmaz heeft Nederland gesloopt en geschiedenis geschreven!", zo krijgt de 'held van Istanbul' als compliment mee. Volgens Sabah is door Turkije woensdagavond een 'historisch hoofdstuk' toegevoegd aan de voetbalgeschiedenis van het land. Yilmaz schroefde zijn totaal tegen Nederland op naar vijf doelpunten, meer zelfs dan Cristiano Ronaldo en Jan Koller, die beiden viermaal trefzeker waren tegen Oranje. De spits uit Turkije is na de Duitser Klaus Allofs in 1980 de eerste speler die een hattrick produceert in een ontmoeting met Nederland.

Yilmaz wordt op handen gedragen in de Turkse pers en de vergelijking met Erling Braut Haaland en Robert Lewandowski wordt hier en daar zelfs al gemaakt. Günes is trots op de topschutter en zijn collega-internationals. "We haalden echt een topniveau", zo klinkt het na afloop in de Turkse media. "De spelers hebben hun taak perfect uitgevoerd en hierdoor de wedstrijd naar zich toegetrokken. We zijn erin geslaagd om het aanvalsspel van het Nederlands elftal te verstoren." Dat Oranje in de slotfase via Davy Klaassen en Luuk de Jong nog terugkwam baart Günes wel zorgen. "Daar zullen we naar moeten kijken."

Günes waakt voor al te veel optimisme in Turkse voetbalkringen, want zaterdag wacht de ontmoeting met Noorwegen. "Dat is ook een heel sterke ploeg en we zullen dan ook vol voor de winst gaan", zo verzekert de bondscoach. "En daarna staan we tegenover Letland. In deze periode met veel duels zijn onvoorspelbare dingen niet uitgesloten." Yilmaz is 'trots en blij' na zijn hattrick tegen het povere Oranje. "Nederland zien we toch wel als onze grootste concurrent", aldus de 35-jarige spits. "Maar deze overwinning telt nu niet meer, want de focus ligt nu op het duel met Noorwegen."