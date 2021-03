Valentijn Driessen noemt man die bij Oranje ‘het kussen flink moet opschudden'

Donderdag, 25 maart 2021 om 07:38 • Laatste update: 07:40

Valentijn Driessen is in zijn analyse voor De Telegraaf hard voor het Nederlands elftal. De chef voetbal van de krant komt tot de conclusie dat Oranje in de met 4-2 verloren uitwedstrijd tegen Turkije ‘ongemotiveerd en ongeïnteresseerd’ voor de dag kwam. Driessen wijst Wout Weghorst, die momenteel geen deel uitmaakt van de Oranje-selectie, aan als de man die het ‘kussen moet opschudden’ bij het Nederlands elftal.

“De Boer staat niet bekend als de grote motivator; desondanks mag je van internationals verwachten dat er sprake is van intrinsieke motivatie met het Oranje-shirt om de schouders. Al deze spelers putten zich uit in verhalen dat ze zo graag naar het Nederlands elftal komen en het daar allemaal zo naar hun zin hebben. Niets straalden de Nederlanders uit”, schrijft Driessen. Er werd voorafgaand aan het duel met Turkije veelvuldig gediscussieerd over het ontbreken van Weghorst, die dit seizoen reeds 22 doelpunten verzorgde voor VfL Wolfsburg.

“Zijn cijfers in de Bundesliga rechtvaardigen een plaats in de selectie. Maar de onuitgesproken bedenkingen zijn al sinds dat Ronald Koeman tijdelijk een beroep op hem deed, dat Weghorst karakterologisch niet zo lekker zou liggen in de spelersgroep”, concludeert de journalist van De Telegraaf. “De huidige internationals hebben niet alleen behoefte aan de doelpunten van Weghorst. Zij kunnen tevens zijn drive op het veld en aanwezigheid in de spelersgroep goed gebruiken.”

“Om het kussen eens flink op te schudden in Zeist. Weliswaar zegt De Boer dat niemand zeker is van zijn plaats voor het EK, wie de selectie en het basiselftal van de bondscoach analyseert, ziet dat hij van de abonnementen is. Zo manifesteren velen zich en dat stelt niet gerust”, stelt Driessen. De Boer liet dinsdag op de persconferentie in aanloop naar het duel met Turkije weten dat Weghorst ‘verschrikkelijk hard op de deur klopt’ en nog altijd in het vizier is voor het EK, maar dat hij nu koos voor spelers die ‘multifunctioneler’ zijn.