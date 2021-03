Kranten fileren Oranje: ‘Op dit soort dagen is zijn spel niet om aan te zien’

Donderdag, 25 maart 2021 om 07:15

De Nederlandse ochtendkranten vellen een hard oordeel over het Nederlands elftal. Oranje begon de kwalificatiecyclus voor het WK van 2022 in Qatar woensdagavond met een 4-2 nederlaag in en tegen Turkije. Met name Frank de Boer en de bepalende spelers van het Nederlands elftal kunnen rekenen op de nodige kritiek na de zeperd in het Atatürk Olimpiyat Stadyumu in Istanbul. Oranje vervolgt de WK-kwalificatie komende week met interlands tegen Letland (zaterdag) en Gibraltar (dinsdag).

De Telegraaf zag een ‘futloos’ Oranje zichzelf ‘een slechte dienst bewijzen’. “Zorgelijker voor De Boer dan het zwakke spel van zijn ploeg en het uiterst teleurstellende resultaat is het feit dat de druk er vanaf nu vol op staat”, concludeert de krant. “Elke keuze van de bondscoach – het thuislaten van Weghorst, De Roon verkiezen boven Ryan Gravenberch of Davy Klaassen en het opstellen van Kenny Tete en niet Denzel Dumfries – zal nog meer dan nu al het geval is onder een vergrootglas komen te liggen. En als de voetbalbejaarde Yilmaz drie keer kan scoren tegen Oranje, hoeveel maakt Borussia Dortmund-sensatie Haaland er in september dan? Het is nu al alarmfase 1.”

Het artikel gaat verder onder de video Andy over discussie rondom Nederlands Elftal: 'Racisme bestaat niet voor mij' Meer videos

‘Blamage’, kopt het Algemeen Dagblad op de voorpagina van zijn sportkatern. “Het leek wel weer 2015. De stuurloosheid, het gebrek aan speldiscipline, de opeenstapeling van tegenslag ook: het deed terugdenken aan de donkerste dagen onder Guus Hiddink en later Danny Blind”, brengt de krant in herinnering. Er wordt geconcludeerd dat Oranje in Istanbul niet alleen in verdedigend opzicht kwetsbaar oogde, maar ook in balbezit ‘ongeïnspireerd, vervallend in gebrei en gehannes’ speelde.

“Dat mochten zeker ook de bepalende spelers van Oranje zich aanrekenen. Op dit soort dagen is het spel van Memphis, met al zijn hakjes en gefröbel, prompt niet om aan te zien. Frenkie de Jong vertraagde het spel eerder dan dat hij het versnelde. En ook Matthijs de Ligt oogde te vaak kwetsbaar, in een defensie die leiderschap en doortastendheid ontbeerde”, stelt het ochtendjournaal. Een ‘schril contrast’ met de ‘volledig gefocuste’ Turken. “Geen wonderploeg, wel een elftal dat als collectief speelde en verdedigde, met de ervaren spits Burak Yilmaz als absolute uitblinker.”

Ook voor NRC Handelsblad riep de nederlaag tegen Turkije herinneringen op aan de mislukte kwalificatiereeksen voor het EK 2016 en het WK 2018. “Nu is de angst terug. Ineens was er slapheid. Slordigheid. Vergezeld door wat pech”, wordt er geconcludeerd. De ‘natuurlijke leider’ Georginio Wijnaldum kon Oranje niet op sleeptouw nemen. “Voldoende was het niet en in het veld ook niet steeds zichtbaar. Toen Oranje richting een pijnlijk verlies strompelde waren het invallers Klaassen en De Jong die de ploeg op sleeptouw namen – niet Wijnaldum. Na afloop was Wijnaldum streng voor zijn ploeg. De Turken hadden liever willen winnen, constateerde hij. De belichaming daarvan was Yilmaz – drie goals, waaronder een spectaculaire vrije trap. De Turkse spits van 35 jaar liet zich zien als ware leider.”

Trouw noemt het ‘ontluisterend’ wat Oranje liet zien. “Er ging veel meer mis. Dat begon al bij de slordige opbouw. Waar Daley Blind bij Ajax vrijwel altijd de juiste keuze maakt, leverde hij in zijn jubileuminterland (75) zomaar drie ballen in. Rondom het trio dat bij de Europese top hoort – De Ligt, Depay en Frenkie de Jong – stonden gisteravond te veel spelers die dat niveau (nog) niet halen. Op de flanken waren ­Malen en Berghuis ongelukkig in hun acties. Wijnaldum kon niet voor de diepte in het spel zorgen die Davy Klaassen bij zijn invalbeurt na ruim een uur wel bracht. Klaassen tekende dan ook voor het eerste doelpunt van Oranje.”

Er klinkt eveneens kritiek op doelman Tim Krul, die op het laatste moment de geblesseerde Jasper Cillessen verving onder de lat. Dat was te zien, concludeert Trouw. “Drie keer werd Krul verslagen door een schot van buiten het zestienmetergebied. Hij had nog amper een bal gehad, toen een puntertje van ­Yilmaz via de hand van De Ligt van richting werd veranderd: 1-0. Een exemplarisch doelpunt. Aan die counter ging een hoekschop van Nederland vooraf, waarbij volgens de Oranje-spelers hands zou zijn gemaakt.”