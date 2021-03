Suriname begint uitstekend aan weg naar WK met ‘Nederlandse’ selectie

Donderdag, 25 maart 2021 om 06:49

Suriname heeft zijn eerste wedstrijd met ‘Nederlandse spelers’ weten te winnen. De ploeg van bondscoach Dean Gorré begon de kwalificatiecyclus voor het WK 2022 in de nacht van woensdag op donderdag met een 3-0 overwinning op de Kaaimaneilanden. Shaquille Pinas, Ryan Donk en Gleofilo Vlijter verzorgden de doelpunten in het Frank Essed Stadion in de Surinaamse hoofdstad Paramaribo.

Door de invoering van een zogenaamd sportpaspoort kan Gorré sinds deze interlandperiode voor het eerst een beroep doen op spelers die buiten Suriname zijn geboren of opgegroeid, zonder dat zij hiervoor hun Nederlandse paspoort hoeven in te leveren. In de voorbije maanden maakten verschillende Nederlandse spelers wereldkundig dat ze kozen voor een interlandloopbaan voor Suriname.

Het artikel gaat verder onder de video Meer videos

De kwalificatiecyclus voor het WK van 2022 in Qatar werd afgetrapt met een ontmoeting met de Kaaimaneilanden, de nummer 193 van de FIFA-ranglijst. Suriname kende een goede start van het duel, want al na twintig minuten spelen stond er een voorsprong op het scorebord. ADO Den Haag-verdediger Pinas kopte op aangeven van Roland Alberg - die Roda in december verruilde voor Hyderabad FC uit India - de openingstreffer tegen de touwen. Nog voor de rust wist de thuisploeg de marge te verdubbelen.

De bal ging op de stip na een overtreding van doelman David Lee op Nigel Hasselbaink. Aanvoerder Donk schoot vanaf elf meter de 2-0 binnen. In de tweede helft nam Suriname wat gas terug en wisselde Gorré de nodige spelers. De opvallendste wissel deed zich na 73 minuten voor, toen hij doelman Warner Hahn naar de kant haalde voor Ishan Kort. Met 76 minuten op de klok bepaalde Gleofilo Vlijter - samen met Ivenzo Comvalius een van de weinige internationals die hiervoor al deel uitmaakte van de nationale ploeg en uitkomend voor het Israëlische Beitar Jeruzalem - de eindstand op 3-0.

Suriname vervolgt de WK-kwalificatiecyclus zaterdag met een uitwedstrijd tegen Aruba, die overigens in het Amerikaanse Tampa wordt afgewerkt. Bij Aruba staat sinds kort Stanley Menzo aan het roer als bondscoach. Verder treft Suriname in de eerste fase van de WK-kwalificatie ook Canada en Bermuda, die in de nacht van donderdag op vrijdag tegenover elkaar staan.

Opstelling Suriname: Warner Hahn (Anderlecht); Kelvin Leerdam (Inter Miami), Myenty Abena (Slovan Bratislava), Damil Dankerlui (FC Groningen); Shaquille Pinas (ADO Den Haag), Ramon Leeuwin (AZ), Ryan Donk (Galatasaray), Roland Alberg (Hyderabad FC); Nigel Hasselbaink (Bnei Sakhnin), Gleofilo Vlijter (Beitar Jeruzalem) en Ivenzo Comvalius (NK Dugopolje).