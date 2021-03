Lazio rouwt om overlijden van negentienjarige Daniel Guerini

Woensdag, 24 maart 2021

Lazio rouwt om de tragische dood van de negentienjarige jeugdspeler Daniel Guerini. De tiener is woensdagavond om het leven gekomen bij een auto-ongeval in Rome. Guerini zat samen met twee vrienden in een Smart Forfour, een kleine auto, toen het voertuig in frontale botsing kwam met een Mercedes-Benz A-Klasse bestuurd door een 68-jarige man.

Het ongeluk gebeurde rond 20.00 uur woensdagavond. De brandweer kwam ter plaatse om de gewonden uit de autowrakken te halen. De twee vrienden van Guerini zijn in kritieke toestand naar het ziekenhuis gebracht. De bestuurder van de andere auto moest ook naar het ziekenhuis, maar verkeert niet in ernstige toestand. De man is in shock door de gebeurtenis.

Ancora increduli e sconvolti dal dolore il Presidente, gli uomini e le donne della Società Sportiva Lazio si stringono attorno alla famiglia del giovane Daniel Guerini ?? pic.twitter.com/SX7DrK5JBT — S.S.Lazio (@OfficialSSLazio) March 24, 2021

Op Twitter is een rouwbericht van Lazio te lezen. "Vol ongeloof en geschokt door het verdriet zijn de gedachten van Lazio bij de familie van de jonge Daniel Guerini", schrijft de werkgever van de omgekomen voetballer. Torino, de vorige club van Guerini, heeft een soortgelijk bericht op Twitter geplaatst. Guerini was een aanvallende middenvelder, die in 2016 de jeugdopleiding van Lazio verliet voor die van Torino. In januari van dit jaar bewandelde hij de omgekeerde weg. Guerini heeft zijn debuut op het hoogste niveau nooit gemaakt. Wel kwam hij dertien keer uit voor nationale jeugdelftallen van Italië.