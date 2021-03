Van de Looi krijgt stevig verwijt van Afellay vanwege opstelling Jong Oranje

Woensdag, 24 maart 2021 om 23:39 • Yanick Vos

Jong Oranje is het EK gestart met een teleurstellend 1-1 gelijkspel tegen Jong Roemenië. Ibrahim Afellay is na afloop kritisch op trainer Erwin van de Looi, die volgens de oud-speler van onder meer PSV en Barcelona de eerste wedstrijd van het toernooi niet met zijn sterkste opstelling speelde. Afellay had graag gezien dat onder meer PSV-aanvaller Cody Gakpo vanuit de basis was gestart.

“Wat ik hem wel verwijt is dat hij niet al zijn beste spelers opstelt”, zei Afellay in zijn rol als analist na afloop van de remise in de studio van de NOS. “Als je je eerste wedstrijd speelt op een EK, waar elk moment een meetmoment is en je een goed resultaat moet neerzetten, dan vind ik niet dat je moet beginnen met Cody Gakpo op de bank.” Presentator Sjoerd van Ramshorst gaf vervolgens aan dat Van de Looi heeft gezegd dat Gakpo net terug is van een blessure. Bovendien is zaterdag opnieuw een groepswedstrijd tegen het sterke Jong Duitsland.

Afellay vindt dat Van de Looi desondanks met Gakpo had moeten starten, terwijl hij ook liever Abdou Harroui op de positie van Ludovit Reis had gezien: “Je moet toch eerst de eerste wedstrijd winnen? Voor hetzelfde geld verlies je deze wedstrijd. Het is dat de keeper (Kjell Scherpen, red.) er twee fantastische ballen uithaalt. Want op basis van de tweede helft heb je geen enkele kans gecreeerd.” Nederland kwam in de eerste helft op voorsprong door een doelpunt van Perr Schuurs. Niet lang daarna tekende Andrei Ciobanu van Viitorul Constanta op prachtige wijze voor de 1-1, door een vrije trap in de kruising te krullen.

Ook Theo Janssen is kritisch op Van de Looi. “Dit is een cruciale wedstrijd, deze moet je winnen. De eerste wedstrijd op een toernooi is sowieso heel belangrijk. Als je dan begint met een gelijkspel, is dat heel teleurstellend.” Het argument dat Van de Looi voorzichtig is met zijn spelers en hen fit wil houden veegt Janssen van tafel. “Eerst goed starten. Daarna kan je dan wel kijken. Misschien was Gakpo wel na zestig minuten gewisseld en dan was hij komend weekend topfit geweest. Hetzelfde met Sven Botman, die ook niet speelde. Maar Schuurs en Teze hebben het gewoon heel erg goed gedaan, dus ik moet eerlijk zeggen dat ik Botman niet gemist heb.”

Janssen sloot af met kritiek op het wisselbeleid van Van de Looi. Hij zegt zich te hebben verbaasd over het feit dat de trainer Brian Brobbey en Gakpo pas tien minuten voor tijd inbracht. “Misschien had je eerder al iets kunnen doen en net iets anders kunnen spelen: Brobbey sneller zoeken, meer beweging bij de mensen daaromheen… Iets directer voetballen, dus. Dat heb ik wel gemist.” Zaterdag neemt Jong Oranje het op tegen Jong Duitsland, dat vanavond overtuigend met 0-3 won van Jong Hongarije.