Jong Oranje stelt flink teleur na prachtig doelpunt van Roemenië

Woensdag, 24 maart 2021 om 22:48 • Dominic Mostert • Laatste update: 22:52

Jong Oranje heeft de eerste wedstrijd op het EK Onder-21 niet kunnen omzetten in een overwinning. In de Bozsik Aréna in Budapest kwam de ploeg van bondscoach Erwin van de Looi niet voorbij Roemenië: 1-1. Oranje kwam op voorsprong via Perr Schuurs, maar creëerde daarna nauwelijks kansen en kwam in de slotfase nog flink onder druk te staan. De andere wedstrijd in de groep, tussen Duitsland en gastland Hongarije, eindigde in een 0-3 zege voor die Mannschaft.

Jong Roemenië - Jong Oranje 1-1

Het vroege doelpunt van Schuurs bezorgde Oranje een goede start in Hongarije. De verdediger van Ajax kopte de bal knap binnen na een uitdraaiende corner van Justin Kluivert. De assist was een bekroning voor de sterke eerste helft van Kluivert, die betrokken was bij diverse gevaarlijke momenten en goede voorzetten afleverde. Lang kon Oranje echter niet genieten van die voorsprong, want enkele minuten later draaide Andrei Ciobanu van Viitorul Constanta een vrije trap vanaf een meter of 23 op prachtige wijze in de rechterbovenhoek.

Vlak na de openingstreffer van Perr Schuurs komt Jong Roemenië fraai op gelijke hoogte. #ROENED pic.twitter.com/56rkIMwJEd — NOS Sport (@NOSsport) March 24, 2021

Het was een van de weinige dreigende momenten van Roemenië. De ploeg van bondscoach Adrian Mutu hield de rijen achterin goed gesloten; Oranje hanteerde een te laag tempo om de defensie open te breken. Oranje had een overwicht aan balbezit en combineerde vrij eenvoudig, maar kreeg de bal niet gemakkelijk in het vijandelijke strafschopgebied. Ook na de pauze was het gevaar voor beide doelen beperkt. Oranje werd dreigend via een afstandsschot van Teun Koopmeiners, dat door Andrei Vlad uit de bovenhoek werd getikt, terwijl Kjell Scherpen met een katachtige reflex voorkwam dat Alexandru Pascanu van dichtbij de 2-1 binnenkopte.

Het artikel gaat verder onder de video Andy over discussie rondom Nederlands Elftal: 'Racisme bestaat niet voor mij' Meer videos

Van de Looi merkte dat er iets moest gebeuren en bracht Brian Brobbey tien minuten voor tijd als breekijzer binnen de lijnen. De spits van Ajax, die Noa Lang verving, debuteerde voor Oranje. In de afgelopen weken was hij als invaller meermaals van grote waarde voor Ajax. Roemenië voerde de druk echter op. Zo probeerde Ciobanu opnieuw te scoren uit een vrije trap, maar ditmaal bracht Scherpen redding. De doelman moest in de blessuretijd ook ingrijpen na schoten van Marius Marin en Ciobanu. Over de gehele wedstrijd bezien mag Oranje dan ook niet klagen over de 1-1 eindstand.

Jong Hongarije - Jong Duitsland 0-3

Jong Duitsland greep zoals verwacht vanaf het begin het initiatief, maar was niet bij machte om met het vele balbezit kansen te creëren in de eerste helft. Een kwartier na rust wisten de Duitsers wel te scoren, toen een voorzet van Bote Baku werd binnengekopt door Lukas Nmecha: 0-1. Een scherpe voorzet van David Raum kon vijf minuten later worden binnengelopen door Baku: 0-2. De middenvelder van VfL Wolfsburg tekende ook voor 0-3, door de rebound van een schot op de lat van Mergim Berisha binnen te tikken. Bij Jong Hongarije begon Adrian Szöke van Heracles Almelo overigens in de spits.