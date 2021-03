Dusan Tadic speelt absolute hoofdrol bij Servië met drie assists

Servië en Portugal zijn de WK-kwalificatie woensdagavond goed van start gegaan. Dusan Tadic won als aanvoerder met zijn ploeg op eigen veld met 3-2 van Ierland, mede dankzij een glansrol voor invaller Aleksandar Mitrovic. Portugal won minder overtuigend van Azerbeidzjan: 1-0. In de groep van Oranje had Noorwegen geen kind aan Gibraltar en won met met 0-3.

Servië - Ierland 3-2

In eigen land had Servië het lastig met de Ieren, maar won het wel. De thuisploeg kwam na dik een kwartier spelen op achterstand door een doelpunt van Preston North End-aanvaller Alan Browne. Het antwoord van Servië liet tot vijf minuten op zich wachten. Het was aanvoerder Tadic die met een kopbal zijn ploeggenoot Dusan Vlahovic een kans bood, waarop de aanvaller van Fiorentina voor de gelijkmaker tekende. Met nog een halfuur op de klok kwam Mitrovic binnen de lijnen en zijn invalbeurt bleek goud waard voor Servië. De spits stond pas een paar minuten in het veld toen hij werd weggestoken door Tadic. De Fulham-aanvaller zag de Ierse keeper Mark Travers te ver voor zijn doel staan en wist met een fantastische boogbal te scoren. Een kwartier voor tijd waren Tadic en Mitrovic opnieuw van grote waarde voor de Servische ploeg. Op aangeven van de Ajacied bracht Mitrovic de marge op twee. Vlak voor tijd deed James Collins nog wat terug namens Ierland, maar de zege kwam niet meer in gevaar voor Servië.

Portugal - Azerbeidzjan 1-0

Met Cristiano Ronaldo in de basis begon Portugal woensdagavond als de torenhoge favoriet aan het duel met het nietige Azerbeidzjan. De bezoekers waren naar het Allianz Stadium in Turijn afgereisd om tegen te houden en dat ging hen goed af. Maar ondanks dat alle elf de spelers van Azerbeidzjan in het eigen strafschopgebied stonden, wist Portugal te scoren, al had het wel hulp nodig van Quarabag-verdediger Maksim Medvedev. Na een hoge voorzet wilde doelman Shakhrudin Magomedaliyev de bal wegstompen, maar door een misverstand met Medvedev ging de bal in het eigen doel. Het moment in de 35ste minuut was genoeg voor Portugal om de WK-kwalificatie te starten met een overwinning. Een kwartier voor tijd kreeg Bruno Fernandes nog een grote kans na een fraaie combinatie met Ronaldo, maar de middenvelder van Manchester United schoot over.

Gibraltar - Noorwegen 0-3

Noorwegen loste in de eerste helft liefst negentien schoten op het doel van Gibraltar, dat pas in de 43ste minuut voor het eerste capituleerde. Voormalig FC Groningen-spits Alexander Sörloth kopte raak uit een hoekschop van AZ'er Fredrik Midtsjö: 1-0. Nog voor rust werd het ook 2-0, toen Kristian Thorstvedt een afgeslagen bal van een meter of tien binnenplaatste. Noorwegen kreeg een domper te verwerken in de rust: sterspeler Martin Ödegaard moest zich laten vervangen met een enkelblessure. Twaalf minuten na rust maakte Jonas Svensson van AZ er 3-0 van, door alert de rebound van een hoekschop binnen te knallen. Gibraltar schoot de hele wedstrijd geen enkele keer en had slechts 22 procent balbezit, maar hield de schade wel beperkt.