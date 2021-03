Ondermaats Frankrijk morst dure punten; België zegeviert dankzij comeback

Woensdag, 24 maart 2021 om 22:44 • Jeroen van Poppel • Laatste update: 22:47

Frankrijk is de WK-kwalificatiereeks in Groep D woensdagavond begonnen met puntenverlies. De ploeg van Didier Deschamps kwam thuis tegen Oekraïne niet verder dan 1-1. Tegelijkertijd heeft België heeft zich verzekerd van een eenvoudige overwinning in Groep E van de WK-kwalificatiereeks. In eigen huis waren de Rode Duivels met 3-1 te sterk voor Wales, dat wel de score opende. In de andere groepswedstrijd boekte Tsjechië een klinkende 2-6 zege op Estland.

Frankrijk - Oekraïne 1-1

Het waren de Fransen die vanaf het eerste fluitsignaal het voortouw namen en al na tien speelminuten via Kylian Mbappé, die onnauwkeurig was in de afronding, een grote kans creëerden. Waar ook OIivier Giroud verzuimde Frankrijk op voorsprong te schieten, had Antoine Griezmann het vizier wel op scherp staan. Sergiy Kryvtsov had veel moeite met uitverdedigen en leverde de bal op de hoek van het zestienmetergebied in bij Griezmann, die de bal vervolgens op zeer fraaie wijze in de verre hoek krulde: 1-0.

Daarmee was de honger nog niet gestild, al werd een tweede treffer voor rust, wegens het gebrek aan scherpte en fortuin voor het vijandige doel, niet meer gevonden. Oekraïne, dat in het eerste bedrijf nauwelijks in het schouwspel voorkwam, was vele malen effectiever. Na een klein uur spelen werd stand namelijk genivelleerd. Oleksandr Karavaev bezorgde het leer op de rand van het strafschopgebied bij Sergiy Sydorchuk, die uithaalde en via het been van Presnel Kimpembe doel trof: 1-1. Het schot werd dusdanig van richting veranderd dat laatstgenoemde een eigen doelpunt achter diens naam kreeg. Hoewel de thuisploeg nog meermaals op zoek ging naar de winnende treffer, wist Oekraïne een punt uit het vuur te slepen.

België - Wales 3-1

Ryan Giggs mocht wegens diens mogelijke rol bij een mishandelingszaak nog altijd niet op de bank van Wales zitten, waardoor Robert Page, geassisteerd door Albert Stuivenberg, de honneurs waarnam. Hoewel België in de openingsfase nadrukkelijk de aanval zocht, waren het de bezoekers die de score wisten te openen. Na een uitstekende combinatie met Connor Roberts kwam Gareth Bale in de gelegenheid om een splijtende steekpass af te leveren bij Harry Wilson, die op koelbloedige wijze diagonaal binnenschoot: 0-1. België was duidelijk niet onder de indruk, want de duimschroeven werden alleen maar verder aangedraaid. Die aanvalslust leverde halverwege de eerste helft de gelijkmaker op.

Thorgan Hazard ontving de bal aan de linkerkant van het veld en bediende Kevin De Bruyne, die van circa 25 meter afstand doelman Danny Ward verraste in de rechterbenedenhoek: 1-1. Ruim vijf minuten later was er een nieuwe glansrol weggelegd voor de aangever. Thomas Meunier zette de bal voor vanaf de rechterkant en vond het hoofd van Hazard, die Roberts aftroefde in de lucht en de 2-1 binnenknikte. Ook in de tweede helft bleef de ploeg van bondscoach Roberto Martínez zoeken naar een treffer, die uiteindelijk ruim een kwartier voor tijd gevonden werd. Chris Mepham beging in de zestien een overtreding op Dries Mertens, waardoor arbiter Cüneyt Çakir resoluut naar de stip wees. Romelu Lukaku kreeg de eer om de buitenkans te benutten en schoot overtuigend de 3-1 eindstand op het scorebord.