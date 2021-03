Bizot vervangt geblesseerde Cillessen in selectie Oranje

Frank de Boer heeft Marco Bizot opgeroepen voor het Nederlands elftal. De bondscoach haalt de doelman van AZ bij de Oranje-selectie vanwege het wegvallen van Jasper Cillessen, die woensdag in de warming-up voor de WK-kwalificatiewedstrijd tegen Turkije geblesseerd uitviel, waardoor Tim Krul het doel verdedigde. Cillessen kan de rest van de interlandperiode niet meer in actie komen. Direct na de 4-2 nederlaag zinspeelde De Boer al op de komst van een nieuwe keeper.

"Ik heb drie uitstekende doelmannen. Maar nu Jasper weg lijkt te vallen, wil ik natuurlijk niet het risico lopen dat we in de problemen komen. We gaan even kijken hoe we dit gaan oplossen", verdelde De Boer, die Cillessen, Krul en Maarten Stekelenburg selecteerde voor deze interlandperiode. In de voorselectie selecteerde hij ook Bizot en Joël Drommel van FC Twente.

