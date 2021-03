Erling Braut Haaland en consorten onthullen statement tegen Qatar

Woensdag, 24 maart 2021 om 21:18 • Dominic Mostert • Laatste update: 22:55

De spelers van Noorwegen hebben voorafgaand aan de WK-kwalificatiewedstrijd tegen Gibraltar hun onvrede laten blijken over de mensenrechtensituatie in Qatar. Erling Braut Haaland en consorten droegen tijdens de warming-up een wit shirt met de tekst 'Respect, op en naast het veld'. Vlak voor de aftrap trokken de spelers weer een ander shirt aan met de tekst 'Mensenrechten, op en naast het veld' en daarmee poseerden ze tijdens het zingen van de volkslieden.

Dinsdag werd al duidelijk dat Noorwegen broedde op een statement. "We werken aan iets concreets", zei bondscoach Staale Solbakken op de persconferentie. "We willen druk uitoefenen op de FIFA om nog directer en steviger strenge eisen neer te leggen bij de autoriteiten in Qatar." In Noorwegen ontstond met name in de afgelopen weken weerstand tegen het WK in de oliestaat. Zes Noorse clubs en een mensenrechtenorganisatie dringen er bij de voetbalbond van Noorwegen op aan om het omstreden WK te boycotten.

De wedstrijd tussen Gibraltar en Noorwegen maakt deel uit van de kwalificatiepoule van Oranje. Met Jonas Svensson en Fredrik Midtsjö zijn twee spelers van AZ vertegenwoordigd in de basiself. Noorwegen plaatste zich driemaal voor een WK: in 1938, 1994 en 1998.