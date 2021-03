Van der Vaart hoopt: ‘Als hij zo doorgaat bij Ajax, gaat hij gewoon spelen’

Woensdag, 24 maart 2021 om 21:39 • Dominic Mostert • Laatste update: 21:39

Rafael van der Vaart hoopt dat Maarten Stekelenburg op termijn de eerste keeper wordt van het Nederlands elftal. Woensdagavond koos bondscoach Frank de Boer in de verloren WK-kwalificatiewedstrijd tegen Turkije voor Jasper Cillessen, maar die haakte in de warming-up geblesseerd af. Zodoende stond Tim Krul onder de lat en de doelman van Norwich City incasseerde vier doelpunten: 4-2.

De keuze van De Boer maakte duidelijk dat Stekelenburg op dit moment wordt gezien als derde keeper. "Maar ik heb al eerder gezegd: als alle keepers topfit zijn en spelen bij hun club, is Stekelenburg de allerbeste keeper die we hebben", stelt Van der Vaart na de wedstrijd tijdens de analyse van de NOS. "Cillessen is een goede keeper, die nooit veel fouten zal maken maar ook geen wedstrijden voor je wint. Stekelenburg doet dat wel. Hoe oud hij ook is: als hij fit is, is hij voor mij absoluut de nummer één."

Het artikel gaat verder onder de video Meer videos

Volgens Pierre van Hooijdonk beleefde Krul 'de meest verschrikkelijke wedstrijd die je als keeper kunt wensen'. "Je moet op het allerlaatste moment toch gaan spelen, je krijgt eigenlijk niets te doen, maar de eerste bal op doel wordt van richting veranderd en valt erin, de volgende is een penalty... In de tweede helft pakte hij een voorzet en dat was volgens mij de eerste bal die hij pakte", aldus de voormalig aanvaller. Van Hooijdonk vindt wel dat Krul een fout maakte toen Burak Yilmaz in de slotfase de eindstand bepaalde uit een vrije trap.

De slechtste man van Oranje had juist vroeg kunnen opstaan

Voetbalzone gaf rapportcijfers aan de spelers van Oranje. Lees artikel

Van Hooijdonk zag dat Krul op het laatste moment een kleine stap naar rechts zette, terwijl de bal uiteindelijk aan zijn linkerkant belandde en in de bovenhoek vloog. "Ik vind dat hij duidelijk de fout ingaat bij de vrije trap, omdat hij een stapje zet. Hij wacht niet, maar hij gokt: hij speculeert dat de bal over de muur gaat. Als hij dat niet doet, kun.je met je volle gewicht naar de hoek gaan. Met zijn lengte zou Krul die bal dan honderd procent pakken."

"Je hebt gelijk, maar hij was wel heel lekker geschoten", vult Van der Vaart aan. Hij rekent Krul de doelpunten van Turkije niet zwaar aan, maar hoopt wel dat Stekelenburg de concurrentiestrijd gaat winnen. "Als Maarten blijft keepen zoals hij doet bij Ajax, dan mogen wij daar heel blij mee zijn en dan gaat hij gewoon spelen. Ik denk niet dat De Boer hem gaat opstellen in de volgende wedstrijd (zaterdag tegen Letland, red.), omdat Krul niet heel veel aan die goals kon doen. Maar Maarten straalt iets uit waarvan ik denk dat we het nodig hebben."