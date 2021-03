Van der Vaart: ‘Iedereen zegt: aanvoerder, leider... Waar was je vanavond?’

Woensdag, 24 maart 2021 om 20:24 • Jeroen van Poppel • Laatste update: 20:35

Rafael van der Vaart is teleurgesteld over de prestatie van Georginio Wijnaldum woensdagavond tegen Turkije (4-2 verlies). De analist van de NOS had meer verwacht van de dertigjarige middenvelder, die volgens Van der Vaart te weinig leiding gaf aan Oranje. "Wijnaldum... Iedereen heeft het over: 'Aanvoerder, leider, bij Liverpool fenomenaal.' Waar was je vanavond?", vraagt Van der Vaart zich af.

"Het was gewoon echt een draak van een wedstrijd", vervolgt de oud-middenvelder. "Wat ik mis: Frenkie de Jong en Wijnaldum, dat zijn toch de jongens die het elftal bij de hand moeten nemen. Als het niet loopt, moeten zij de bal hebben en een bepaalde rust brengen op het veld... Die Turken hebben misschien vier keer, laat het vijf zijn, op het doel geschoten: vier goals."

Ook Wijnaldum zelf kwam na afloop van de wedstrijd voor de camera van de NOS. "Het was slap in de omschakeling", zegt de middenvelder. "Ik denk dat we de eerste helft twee goede kansen creëerden via Donyell Malen. Daarna was er een corner, maar we waren te lang bezig met de handsbal van Turkije. Daardoor geven we een counter weg, terwijl we eigenlijk nog een overtreding hadden kunnen maken en dat doen we dan niet." Met dat laatste doelt Wijnaldum vermoedelijk op Daley Blind, die de kans liet liggen om de tegenaanval met een overtreding om zeep te helpen.

Nederland had pech met de besluiten van scheidsrechter Michael Oliver: aan de 1-0 van Turkije ging een bal tegen een arm vooraf in het strafschopgebied van de Turken, terwijl een kopbal van Matthijs de Ligt over de doellijn leek, maar niet geteld werd. "De beslissingen van de scheidsrechter vielen erg tegen, maar daarna konden we het nog wel herstellen", zegt Wijnaldum. "En dat hebben we niet gedaan. Natuurlijk is het heel vervelend dat die scheids zulke fouten maakt, maar het duurt toch wel vijftien seconden voordat die bal er aan de andere kant in ligt en dat heeft niets met de scheidsrechter te maken."

Wijnaldum geeft toe dat het voetballend erg matig was bij Oranje. "Dat klopt, dat heb je goed gezien. Dat moeten we gaan verbeteren. Je gaat natuurlijk die wedstrijden analyseren, maar in het veld moeten we in situaties meedogenloos zijn. De scheids die maakte fouten. Daarna kan je dat herstellen, dat heeft niks met scheidsrechters te maken. Hoe we de tweede helft beginnen, heeft ook niks met de scheids te maken. Dat hebben we aan onszelf te danken."