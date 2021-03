Brian Brobbey en Sven Botman beginnen op de bank bij Jong Oranje

Woensdag, 24 maart 2021 om 19:58 • Jeroen van Poppel • Laatste update: 20:06

Erwin van de Looi heeft de opstelling bekendgemaakt van Jong Oranje voor het openingsduel van de groepsfase van het EK tegen Jong Roemenië. De bondscoach kiest ervoor om met de gebruikelijke 4-3-3-formatie aan de wedstrijd in Groep A te starten. Myron Boadu krijgt in de spits de voorkeur boven Brian Brobbey. Sven Botman was een twijfelgeval, maar is fit genoeg om in ieder geval op de bank te zitten. De wedstrijd begint om 21.00 uur.

AZ is hofleverancier in het elftal met drie spelers. Naast Boadu zijn dat op het middenveld Teun Koopmeiners en Dani de Wit. De derde middenvelder is Ludovit Reis, een vaste waarde in Jong Oranje onder Van de Looi. Kjell Scherpen krijgt onder de lat de voorkeur boven Justin Bijlow. Jordan Teze en Perr Schuurs vormen het centrale duo, terwijl de backposities worden bezet door Deyovaisio Zeefuik en Mitchel Bakker. Boadu wordt geflankeerd door Noa Lang en Justin Kluivert, waardoor onder meer Cody Gakpo op de bank begint.

Het artikel gaat verder onder de video Meer videos

Opstelling Jong Oranje: Scherpen; Zeefuik, Schuurs, Teze, Bakker; Reis, De Wit, Koopmeiners; Lang, Boadu, Kluivert