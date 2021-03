Oranje begint dramatisch en wordt geslacht door hattrick van Burak Yilmaz

Woensdag, 24 maart 2021 om 19:52 • Jeroen van Poppel

Nederland is woensdagavond dramatisch begonnen aan de WK-kwalificatiecyclus. De manschappen van Frank de Boer werden geklopt door het dodelijk effectieve Turkije: 4-2. Burak Yilmaz werd de absolute uitblinker van de avond met een hattrick. Oranje bracht de spanning in de tweede helft nog terug dankzij doelpunten van invallers Davy Klaassen en Luuk de Jong, maar na de derde (en mooiste) van Yilmaz was het beslist. Yilmaz heeft deze eeuw nu vijf treffers gemaakt tegen Oranje, waarmee hij Cristiano Ronaldo heeft ingehaald.

Tim Krul kwam op het allerlaatste moment in het doel te staan bij Oranje, nadat Jasper Cillessen geblesseerd afhaakte in de warming-up. Verder kreeg Kenny Tete op de rechtsbackpositie de voorkeur boven Denzel Dumfries, terwijl Marten de Roon op het middenveld werd verkozen boven Davy Klaassen en Ryan Gravenberch. Voorin speelde Steven Berghuis als rechtsbuiten, waar ook Steven Bergwijn en Calvin Stengs hadden kunnen spelen. Donyell Malen had op links de voorkeur boven Ryan Babel. Bij Turkije bleef Orkun Kökçü van Feyenoord op de bank.

Nederland had in de openingsfase het meest de bal, zonder daarmee gevaarlijk te worden. Na een kwartier werd Oranje in de counter geslacht door de Turken. Burak Yilmaz legde vanbuiten het strafschopgebied aan met buitenkant links en zag de bal via het lichaam van Matthijs de Ligt fortuinlijk binnenvallen: 1-0. Oranje kreeg vlak daarna een goede kans, maar Malen produceerde na een goede combinatie met Memphis Depay een rollertje. Laatstgenoemde mocht verder drie vrije trappen nemen, maar had zijn vizier telkens niet op scherp staan.

Turkije kwam er daarna opnieuw dreigend uit na een mislukte hoekschop van Oranje. Frenkie de Jong kon de counter er op het laatste moment uithalen, maar vlak daarna beging Malen een duwfout in de eigen zestien op Okay Yokuslu. Scheidsrechter Michael Oliver gaf resoluut een strafschop aan Turkije, die werd benut door Yilmaz: 2-0. Nederland claimde op slag van rust een doelpunt, toen De Ligt uit een hoekschop van Depay de bal tegen de binnenkant van de paal kopte. Volgens de arbitrage werd de bal vóór de lijn weggehaald door Ozan Kabak: geen treffer.

Na een schitterende aanname brengt Klaassen Nederland dichterbij. 3-1 in Turkije. #TURNED pic.twitter.com/KOX2tljgHr — NOS Sport (@NOSsport) March 24, 2021

Als donderslag bij heldere hemel maakte Turkije binnen een minuut na rust 3-0. Hakan Çalhanoglu stuurde de bal vanbuiten het strafschopgebied laag in de rechterhoek. Nederland drong wel daarna wel aan, maar de Turken bleven tamelijk eenvoudig op de been. Steven Berghuis stuurde een gevaarlijke vrije trap net langs de kruising. Daarna kwam onder meer Luuk de Jong als stormram het veld in en ging Oranje wat meer op voorzetten spelen.

Een daarvan van Depay werd door Davy Klaassen, een ander invaller, werkelijk subliem onder de voet aangenomen en na een draai tot doelpunt gepromoveerd: 3-1. Nog geen twee minuten later werd een nieuwe voorzet van Depay door De Jong al vallend binnengewerkt: 3-2. De spanning leek terug, totdat Yilmaz antwoordde door een vrije trap fenomenaal in de kruising te jagen: 4-2. Ryan Gravenberch maakte in de slotfase zijn debuut voor Oranje. In blessuretijd werd De Ligt vastgepakt door Kabak, waarna een penalty volgde. Depay zag zijn inzet gestopt worden door Ugurcan Çakir.