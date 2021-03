Jasper Cillessen haakt af in warming-up: Tim Krul staat onder de lat

Jasper Cillessen is in de warming-up geblesseerd geraakt, waardoor Tim Krul woensdagavond het doel verdedigt bij Oranje. Frank de Boer geeft verder toe een tijd nagedacht te hebben over de invulling van de rechtsbackpositie. De bondscoach geeft de voorkeur aan Kenny Tete boven Denzel Dumfries en legt voor de camera van de NOS uit waarom. Nederland trapt om 18.00 uur af tegen Turkije voor het begin van de WK-kwalificatiecyclus.

Allereerst zegt De Boer dat hij over de keuze voor Marten de Roon op het middenveld niet lang hoefde na te denken. "Want ik denk dat we zo'n speler nodig hebben in dit soort wedstrijden", aldus de keuzeheer. "Hij doet het ook fantastisch bij Atalanta, dus ik had daar geen twijfels over. Wel heb ik nagedacht over Kenny Tete of Denzel Dumfries. Dan kijk je ook hoe Steven Berghuis (de rechtsbuiten, red.) bediend wil worden. In mijn ogen wil Steven graag de bal in zijn voeten hebben en van daar zijn actie maken. Binnendoor, inspelen, doorbewegen, en dan veel beweging om zich heen. Denzel is iemand die meestal al hoger staat. En Kenny heeft natuurlijk iets meer verdedigende zekerheid, met snelheid. Nu heeft Denzel natuurlijk ook snelheid, maar in mijn ogen was dit de beste oplossing en keuze."

De keuze voor Tete hangt ook samen met de basisplaats voor linksback Owen Wijndal, die van nature vrij aanvallend ingesteld is. "Ja, daarom zei ik al: met Kenny heb je iets meer verdedigende zekerheid. Denzel kan ook goed verdedigen, laat dat duidelijk zijn, maar ik denk dat Kenny iets gereserveerder is, en niet de drang heeft om er continu overheen te denderen. Aan de linkerkant heb je Donyell Malen die meer naar binnen zal komen, dan heb je de ruimte voor Owen Wijndal."

Achterin vormt Matthijs de Ligt bij afwezigheid van aanvoerder Virgil van Dijk en ook Stefan de Vrij een centraal duo met Daley Blind. "Je kan het misschien een beetje zo zien als Jaap Stam-Frank de Boer misschien", lacht De Boer, die niet bang is dat Blind te langzaam is. "Daley heeft zo vaak tegen snelle tegenstanders. Volgens mij heeft hij ook tegen Kylian Mbappé gespeeld, dus ik ben daar niet zo bang voor. Het hangt af hoe slordig wij zijn in balbezit. Komt hij dan in grote open ruimtes, dan is hij kwetsbaar. Maar dan hebben wij het daarvoor niet goed gedaan."

Opstelling Oranje: Krul; Tete, De Ligt, Blind, Wijndal; De Roon, Frenkie de Jong, Wijnaldum; Berghuis, Depay, Malen