Van der Meijde: ‘Je bent gelijk een racist, je hebt gelijk een stempel’

Woensdag, 24 maart 2021 om 17:30 • Mart Oude Nijeweeme • Laatste update: 17:50

Andy van der Meijde gaat met zijn Youtube-serie Bij Andy in de auto in gesprek met voetballers en andere bekende Nederlanders om ze tijdens een autorit in zijn BMW stevig aan de tand te voelen over alles wat er speelt. Voetbalzone zocht de voormalig profvoetballer op om te spreken over de keuzes van bondscoach Frank de Boer, de situatie rond Mohamed Ihattaren en het WK van 2022 in Qatar, waar de laatste weken veel om te doen is door een spraakmakende publicatie van The Guardian.

Door Kalum van Oudheusden & Mounir Boualin

De afgelopen week ging het in de media hoofdzakelijk over het Nederlands elftal en de definitieve selectie van De Boer. Meest opvallende afwezige is Wout Weghorst, die zijn meerdere moet erkennen in Luuk de Jong en, ondanks beduidend betere statistieken dan de aanvaller van Sevilla, voorlopig geduld moet hebben bij Oranje. "Het is enorm klote voor Wout", laat Van der Meijde zijn licht schijnen over de keuze van De Boer. "Als je zo goed presteert in de Bundesliga, in zo’n zware competitie, dan word je daar toch gek van? Ik zou gek worden denk ik."

Als Van der Meijde in de schoenen van Weghorst had gestaan, hoefde de bondscoach niet meer bij hem aan te kloppen. "Ik zou bedanken. Donder maar op. Ik zou zeggen: 'Ik hoor er toch bij? Ik scoor in Duitsland en ik word niet geselecteerd. Wat moet ik nog meer doen'. Van der Meijde zelf kwam tussen 2002 en 2004 zeventien keer uit voor Oranje en wist in die reeks interlands een keer te scoren. De oud-aanvaller maakte zijn debuut onder toenmalig bondscoach Dick Advocaat en speelde een belangrijke rol op het EK van 2004, toen hij met het Nederlands elftal wist door te stoten tot de halve finale.

De Boer gaf dinsdag op de persconferentie aan dat het niet selecteren van Weghorst zijn 'moeilijkste beslissing' was. In de media was eveneens veel te doen om Mohamed Ihattaren, die zowel door De Boer als collega Erwin van de Looi niet werd opgenomen in de selecties van respectievelijk Oranje en Jong Oranje. "Ihattaren hoort natuurlijk gewoon bij Oranje als hij fit is en geen gezeik heeft", gaat Van der Meijde verder. "Hij is het grootste talent van Nederland. Mo moet onder mijn vleugels meegaan. Ik begeleid hem wel, geen probleem. Ik ben serieus. Het zou zonde zijn als hij alles weg zou gooien nu."

Ihattaren hoeft de laatste weken niet meer te rekenen op een basisplaats van PSV-trainer Roger Schmidt en de spelmaker viel afgelopen weekeinde tegen AZ vier minuten in. Het niet selecteren van de middenvelder leidde tot veel verontwaardiging, mede doordat voormalig bondscoach Ronald Koeman in 2019 uitgebreid poseerde voor de camera met Ihattaren nadat laatstgenoemde bekendmaakte voor Oranje uit te willen komen. "Hij moet zelf gaan beseffen dat hij wakker moet worden nu. Over drie of vier jaar is het misschien te laat. Hij kan mooie dingen gaan doen en belangrijk zijn voor Nederland. Hij heeft voor Nederland gekozen, daar zijn we blij mee", zo oordeelt Van der Meijde.

Van der Meijde denkt niet dat de keuzes van De Boer en Van de Looi ertoe gaan leiden dat Ihattaren straks bedankt voor Oranje. “Met alle respect, Marokko heeft goede spelers, maar ik denk dat Nederland meer kwaliteit heeft en meer wereldtop is dan het Marokkaanse elftal", zegt Van der Meijde. "Marokko heeft geweldige individuele spelers, alleen wil het als team niet lukken. Omdat ze allemaal belangrijk willen zijn en willen scoren. Als dat verandert, dan gaan ze omhoog. Als ze echt een team worden, is het klaar."

De persconferentie van Oranje in aanloop naar het WK-kwalificatieduel met Turkije werd door De Boer, die achter de tafel werd vergezeld door Georginio Wijnaldum, afgetrapt met een statement over het WK in Qatar. "Het gaat allemaal om geld", is Van der Meijde van mening. "Wat als wij niet zouden gaan, Nederland zijnde? Dan zou heel Nederland op zijn kop liggen. Dat is de andere kant. Het is moeilijk. Ik heb respect voor de mensen in Qatar die er werken en in die omstandigheden leven. Misschien zijn die mensen ook wel blij dat ze werk hebben."

Na afloop van de persconferentie wenste Wijnaldum nog even terug te komen op een vraag van verslaggever Pascal Kamperman van ESPN, die zich afvroeg waar Oranje concreet mee zou kunnen komen als statement tegen de slechte arbeidsomstandigheden rond de bouw van de stadions. Kamperman refereerde daarbij aan de racisme-discussie, toen Wijnaldum openlijk uitsprak van het veld te stappen. "Voetbal is verbroedering, liefde voor elkaar", aldus Van der Meijde. "Je moet niet al die dingen erbij gaan halen. Het lijkt wel alsof je tegenwoordig op ieder klein dingetje wordt aangesproken. Je bent gelijk een racist. Je hebt gelijk een stempel. Kom op, ik ken geen racisme. Ik ben opgegroeid in een multiculturele samenleving. Wat is racisme voor mij? Ik ken het niet."