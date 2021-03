De Boer kiest voor Tete; ook basisplaatsen Berghuis, Malen en De Roon

Woensdag, 24 maart 2021 om 16:31 • Rian Rosendaal • Laatste update: 16:50

Frank de Boer heeft de opstelling bekendgemaakt van het Nederlands elftal voor het WK-kwalificatieduel tegen Turkije, met 18.00 uur als aanvangstijdstip. Kenny Tete keert als rechtsback terug bij Oranje, terwijl er ook basisplaatsen zijn voor Steven Berghuis en Donyell Malen. Zoals verwacht behoudt Jasper Cillessen zijn plaats onder de lat, ondanks de terugkeer van de 38-jarige Maarten Stekelenburg in de definitieve Oranje-selectie voor deze interlandperiode.

Tete krijgt op de rechtsbackpositie de voorkeur boven PSV-verdediger Denzel Dumfries. Het centrum van de Oranje-defensie bestaat uit Matthijs de Ligt en Daley Blind, die weer geheel fit is na een periode vol blessureleed. Aan de linkerkant van de verdediging is plaats ingeruimd voor Owen Wijndal. De verwachting was dat Davy Klaassen ook een basisplaats zou hebben, maar De Boer heeft op het middenveld andere keuzes gemaakt. Niet de Ajacied, maar Marten de Roon verschijnt aan de aftrap. In de middenlinie staan verder Georginio Wijnaldum en Frenkie de Jong geposteerd.

Over de voorhoede van Oranje was de afgelopen dagen het nodige te doen. Veel mensen vinden het onbegrijpelijk dat de bij VfL Wolfsburg zo sterk presterende Wout Weghorst is gepasseerd door De Boer, die een voorkeur heeft voor Luuk de Jong. De aanvaller van Sevilla heeft woensdagavond in Istanbul echter geen basisplaats. De keuzeheer van Oranje kiest voor Memphis Depay, met aan de zijkanten Steven Berghuis en Donyell Malen. Steven Bergwijn, bezig aan een moeizaam seizoen bij Tottenham Hotspur, moet op de bank plaatsnemen.

Voor het Nederlands elftal begint in Turkije de kwalificatiecyclus richting het WK van 2022 in Qatar. Over drie dagen, op zaterdag 27 maart, is Letland de volgende tegenstander in de Johan Cruijff ArenA. Deze interlandperiode wordt op dinsdag 30 maart afgesloten met een uitwedstrijd tegen Gibraltar. De laatste interland van Oranje dateert uit november vorig jaar, toen in de Nations League met 1-2 werd gewonnen van Polen.

Opstelling Oranje: Cillessen; Tete, De Ligt, Blind, Wijndal; De Roon, Frenkie de Jong, Wijnaldum; Berghuis, Depay, Malen