‘Koeman pikt kritiek in interview niet en wil aankoop van 60 miljoen lozen’

Het huwelijk tussen Barceona en Mirlem Pjanic zou zomaar na een jaar al kunnen stranden. Volgens het Spaanse medium Onze is trainer Ronald Koeman niet te spreken over de manier waarop Pjanic in december zijn ongenoegen uitte en de Nederlandse oefenmeester zet naar verluidt in op een zomers vertrek van zijn pupil. Pjanic liet zich eind vorig jaar negatief uit over zijn geringe aantal speelminuten bij Barcelona. "Ik weet niet wat ik nog meer moet doen", zei hij destijds.

Koeman ergert zich aan het feit dat Pjanic de publiciteit zocht en zijn frustraties niet intern heeft kunnen houden. Pjanic kwam afgelopen zomer over van Juventus na een ruildeal met Arthur Melo, maar heeft in het Camp Nou amper nog kunnen overtuigen. De Bosniër, voor wie zestig miljoen euro werd neergelegd, kwam dit seizoen in competitieverband zeventien keer in actie, waarvan zesmaal als basisspeler. Het contract van de middenvelder loopt nog door tot de zomer van 2024. Pjanic speelde de afgelopen negen seizoenen in de Serie A voor achtereenvolgens AS Roma en Juventus. Bij beide clubs gold de Bosnisch international als een vaste waarde en dus is het voor de middenvelder lastig te verkroppen dat Koeman hem regelmatig op de bank houdt

Daarnaast kan Koeman de komende tijd geen beroep doen op Philippe Coutinho, zo voorspelt AS woensdag. De middenvelder van Barcelona is onlangs voor de tweede keer geopereerd aan zijn linkerknie en gaat, mede door meerdere terugslagen tijdens zijn revalidatieproces, de hersteltijd van zijn eerste operatie overschrijden. Coutinho werd begin januari ook al geopereerd aan zijn knie. Specialisten spraken toen uit dat Coutinho drie maanden aan de kant zou staan, maar daar wordt nu op teruggekomen.

De 28-jarige aanvallende middenvelder liep eind december in de competitiewedstrijd tegen Eibar (1-1) een blessure aan de meniscus op en werd daar enkele dagen later aan geopereerd. In eerste instantie werd rekening gehouden met een herstel van drie maanden, totdat Coutinho enkele weken geleden wederom noodgedwongen moest worden geopereerd om vocht uit zijn linkerknie te laten verwijderen. AS meldt dat de Braziliaan is afgereisd naar Qatar voor een second opinion bij dokter Pieter D'Hooghe.

D'Hooge is een Belgische traumatoloog die gespecialiseerd is in knie- en enkelklachten. Coutinho zou niet tevreden zijn over de medische hulp die Barcelona heeft aangeboden en kiest er daarom voor om zich in Qatar te laten behandelen door de Belgische specialist. Eerder kozen ploeggenoten Ousmane Dembélé en Samuel Umtiti er ook al voor om zich door hem te laten behandelen. Als alles mee zit zou Coutinho eventueel in de laatste twee of drie competitiewedstrijden van Barcelona speelminuten kunnen maken. De spelmaker kende een hoopvolle start van het seizoen, met een doelpunt en twee assists in de eerste drie competitiewedstrijden. Daarna was hij even uit de roulatie en voorlopig speelde hij veertien officiële duels, waarvan tien als basisspeler.