United Vansen bereikt akkoord: ADO in handen van Haagse zakenman

Woensdag, 24 maart 2021 om 15:13 • Rian Rosendaal • Laatste update: 15:22

ADO Den Haag staat wederom voor een buitenlandse overname. Het Algemeen Dagblad meldt woensdagmiddag namelijk dat United Vansen, de Chinese eigenaar van de laagvlieger in de Eredivisie, een akkoord heeft bereikt met Cosinus Group Capital Partners, een bedrijf dat is gevestigd in het Zwitserse Zürich. Momenteel wordt door alle betrokken partijen hard gewerkt aan het rondmaken van de financiering van de overname, zo klinkt het.

Naar verluidt zijn United Vansen en Cosinus Group Capital Partners overeengekomen voor welk bedrag ADO op korte termijn zal worden overnemen. De verwachting is dat de Haagse club binnenkort officieel melding maakt van de overname van de investeringsmaatschappij uit Zwitserland. Het bedrijf heeft de eerste termijn om met een aankoopbedrag op de proppen te kopen laten verstrijken, maar dat betekent niet dat de overnameplannen definitief van de baan zijn.

Het artikel gaat verder onder de video Meer videos

Cosinus Group Capital Partners zorgt voor de beleggingen van andere kapitaalkrachtige bedrijven in Europa. Met de zeggenschap die men daardoor krijgt binnen organisaties moet rendement worden gehaald uit het belegde geld. Eigenaar Anthony Rothengatter, geboren en getogen in Den Haag, krijgt derhalve de opdracht om de investeringen in ADO in goede banen te leiden. De degradatiekandidaat uit Den Haag kan een financiële injectie gezien de coronacrisis heel goed gebruiken.

ADO stevent af op degradatie, kampt met een niet sluitende begroting en net als bij United Vansen zijn de gevolgen van de coronacrisis goed merkbaar in het Cars Jeans Stadion. Tientallen medewerkers van de hekkensluiter in de Eredivisie dreigen binnenkort op straat te komen, omdat evenementenbedrijf UVS al maanden niet voldoet aan zijn betalingsverplichtingen. Over het boekjaar 2019/20 leed ADO al een verlies van 2,7 miljoen euro, terwijl over de jaargang 2020/21 een verlies van 4,25 miljoen euro is begroot. Dat tekort dreigt echter nog groter uit te vallen. United Vansen probeerde ADO onlangs nog te verkopen aan Amerikaanse Otium Group. Ondanks de gesprekken die al een halfjaar duurden werd er echter geen definitief akkoord bereikt.

De geplande overname door Cosinus Group Capital Partners moet nog wel worden goedgekeurd door de KNVB. Volgens het Algemeen Dagblad volgens eerst meerdere checks, voordat er groen licht wordt gegeven vanuit Zeist. Dat kan een proces van de lange adem worden. De Turkse zakenman Acun Ilicali probeert al sinds mei 2020 om mede-eigenaar van Fortuna Sittard te worden, maar de KNVB heeft bijna een jaar later nog steeds geen toestemming gegeven voor de aandelenoverdracht.