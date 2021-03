Nedved drukt geruchten over vertrek Ronaldo de kop in: ‘Hij zal blijven’

Woensdag, 24 maart 2021 om 14:38 • Mart Oude Nijeweeme • Laatste update: 14:46

Juventus laat Cristano Ronaldo niet vertrekken aan het einde van het seizoen, zo heeft Pavel Nedved laten weten tegenover DAZN. De vicevoorzitter wijst op het feit dat Ronaldo nog een contract heeft tot de zomer van 2022 en gaat er vanuit dat Portugese superster deze verbintenis uitdient. Ook van een vertrek van trainer Andrea Pirlo, die behoorlijk onder druk staat vanwege de tegenvallende resultaten, is volgens Nedved geen sprake.

Ronaldo werd in de zomer van 2018 naar Turijn gehaald om onder meer een bijdrage te leveren aan het binnenhalen van de Champions League. Nu dat voor het derde achtereenvolgende jaar niet is gelukt, wordt de aanvaller nadrukkelijk in verband gebracht met een terugkeer naar Real Madrid. "Cristiano heeft ons een enorme boost gegeven, zowel op het veld als qua imago", vertelt Nedved. "Er kan niks gezegd worden over zijn prestaties. Hij heeft meer dan 100 doelpunten gemaakt in 120 wedstrijden en hij heeft ons op sleeptouw genomen richting de Champions League."

Nedved zegt te betreuren dat de cijfers die Ronaldo dit seizoen overlegt in twijfel worden getrokken. "Ik vind dat we allemaal open moeten staan voor kritiek en kritiek moeten accepteren, maar het is niet eerlijk om zijn cijfers bij Juventus in twijfel te trekken. Ronaldo is het prototype van een moderne speler, hij heeft enorm talent en hard gewerkt om zijn doelen te bereiken." Volgens Nedved is er geen enkele sprake van een eventueel vertrek van Ronaldo bij Juventus. "Hij heeft een contract tot medio 2022 en zal blijven. Daarna zien we wel wat er gebeurt."

In Italiaanse en Spaanse media wordt ondertussen volop gespeculeerd over een terugkeer van Ronaldo naar Real. Zinédine Zidane liet onlangs weten een groot bewonderaar te zijn van de Portugese sterspeler, maar verder voelt de trainer er weinig voor om lang stil te staan bij een eventuele terugkeer van Ronaldo. "Op dit moment hebben we Karim Benzema tot onze beschikking en we profiteren van zijn kwaliteiten", aldus Zidane in een reactie op de speculaties rond een eventuele terugkeer van Ronaldo in het Estadio Santiago Bernabéu.

Ook over de positie van Pirlo is momenteel veel te doen. De oefenmeester is bezig aan zijn eerste jaar bij Juventus, maar stelt daarin zeer teleur met een vroegtijdige uitschakeling in de Champions Leauge en een derde plek in de Serie A. "Pirlo blijft honderd procent trainer van Juventus", maakt Nedved meteen aan alle onzekerheid een einde. "We wisten voorafgaand aan het huwelijk dat er moeilijkheden zouden zijn. We hadden meer willen doen, maar dat is ons niet gelukt. We hebben een trainer met een hele jonge ploeg. We blijven rustig en houden vast aan de weg die we samen zijn ingeslagen."