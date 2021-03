Idrissi tekent eindelijk voor eerste Ajax-treffer in oefenduel met FC Utrecht

Woensdag, 24 maart 2021 om 14:15 • Rian Rosendaal • Laatste update: 14:43

Ajax was woensdagmiddag in een vriendschappelijke wedstrijd nipt te sterk voor FC Utrecht: 2-1. In het oefenduel achter gesloten deuren tekende Oussama Idrissi voor zijn eerste officieuze doelpunt namens de Amsterdamse club sinds zijn komst in de meest recente transferperiode. De vleugelaanvaller had al negen keer meegedaan in de hoofdmacht van Ajax, maar tot dusver was het hem niet gelukt om te scoren.

De pas zeventienjarige Kian Fitz-Jim brak al in de zevende minuut van de oefenwedstrijd de ban voor de thuisspelende ploeg, waarna Idrissi in de veertigste minuut ook trefzeker was voor Ajax. Het enige doelpunt van FC Utrecht kwam op naam van verdediger Sylian Mokono. Bij afwezigheid van Maarten Paes, die met Jong Oranje deelneemt aan het jeugd-EK in Hongarije en Slovenië, maakte Fabian de Keizer zijn rentree onder de lat bij de Domstedelingen. Hij verving halverwege Thijmen Nijhuis. De bezoekers traden overigens niet in de sterkste formatie aan in Amsterdam.

Het artikel gaat verder onder de video Meer videos

Vanwege interlandverplichtingen deden Maarten Stekelenburg, Daley Blind, Davy Klaassen, Ryan Gravenberch, Perr Schuurs, Jurgen Ekkelenkamp en Brian Brobbey niet mee bij Ajax. Jurriën Timber en Sébastien Haller ontbraken vanwege coronabesmetting, terwijl ook Nicolás Tagliafico niet in actie kwam. Bij FC Utrecht keerde Eljero Elia terug na een periode vol blessureleed. De aanvaller hield het een helft vol. Beide clubs ontmoeten elkaar binnenkort nog in competitieverband. Vanwege een sneeuwstorm werd de ontmoeting in de Johan Cruijff ArenA in februari geschrapt door de KNVB. De nieuwe datum is afhankelijk van de prestaties van Ajax in de Europa League, met AS Roma volgende maand als opponent in de kwartfinale.

Opstelling Ajax: Raatsie; Klaiber, Rensch (46. Kasanwirjo), Martínez (83. Nordin Musampa), Baas; Regeer, Taylor, Fitz-Jim (66. Quinten Timber); Neres (83. Ünüvar), Hansen (23. Martha), Idrissi.

Opstelling FC Utrecht: Nijhuis (46. De Keijzer); Mokono (68. Van der Kust), Bergström, Van der Maarel (76. Ruben Kluivert), Troupée; Van den Berg, Emanuelson (76. Lottin), Velanas; Mallahi (59. Balk), Hilterman (59. Dalmau) en Elia (46. Sylla).