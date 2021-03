Yolanthe onthult: Sneijder wilde WK verlaten door ‘respectloze’ grappen in VI

Woensdag, 24 maart 2021 om 12:43 • Rian Rosendaal • Laatste update: 13:43

Yolanthe Cabau doet een opvallende onthulling over het WK van 2010, toen het Nederlands elftal de finale wist te bereiken. Op het eindtoernooi in Zuid-Afrika was Wesley Sneijder de grote aanjager van Oranje, maar volgens de ex-vrouw van de inmiddels gestopte international had het niet veel gescheeld of de middenvelder was voortijdig vertrokken uit het trainingskamp van Nederland. De vele grappen over de veelbesproken relatie tussen het tweetal was Sneijder namelijk een doorn in het oog.

Cabau doelt met name op Genee, René van der Gijp en Johan Derksen, die in wat toen nog Voetbal Inside heette vaak smakelijk moesten lachen om de relatieperikelen van Sneijder. "Echt jaren geleden, toen het WK in Zuid-Afrika was, toen werden er best wel heftige dingen gezegd door jullie aan tafel natuurlijk", zo klinkt het woensdagochtend bij Radio Veronica. "En dat had eigenlijk meer effect op Wes dan op mij in die tijd. Hij vond dat heel erg en wilde natuurlijk zijn vrouw beschermen enzo." Genee, presentator van het ochtendprogramma, vult aan door te zeggen dat Sneijder hem geregeld boos opbelde.

Het artikel gaat verder onder de video Michel van Egmond: 'Johan Derksen bulderde mijn naam en riep: 'Wat is dit?'' | Kopstukken Meer videos

De opmerking van Genee wordt gevolgd door een ontboezeming van Cabau. "Volgens mij kwam het zelfs op een punt dat hij weg wilde gaan uit Afrika, uit het trainingskamp. Omdat hij zei: 'Ik kan er niet meer tegen dat ze zo respectloos zijn'. Toen zei ik: 'Nee joh'. De grappen van de analisten kwamen bij Cabau duidelijk minder hard aan: "Ik kon die grapjes ook best wel hebben, zo van 'Kan Yolanthe niet even bij alle spelers langsgaan?', en dat soort dingen. Ik kan het wel hebben, ik heb ook vier broers die ook een beetje die humor hebben. En ik heb ook wel zelfspot, hoor. Ik kan er wel tegen. Maar ik denk dat het voor hem vooral vervelend was, want als man wil je toch je vrouw beschermen, snap je. Dus ik snapte hem wel, maar voor mij was het wel oké."

Genee zegt vervolgens met een kwinkslag dat het Nederlands elftal ruim tien jaar geleden dankzij Cabau de finale van het WK in Zuid-Afrika heeft gehaald. "Zo moet je het bekijken, ja toch?", vraagt de radiomaker annex presentator zich hardop af. "Alles heeft wel met elkaar te maken natuurlijk", antwoordt de voormalig echtgenoot van Sneijder. "Misschien heeft het er ook weer voor gezorgd dat hij zó agressief en boos werd. Want hij is natuurlijk wel een straatvechter. Dus misschien komt het ook wel weer door jullie."