Boze Abramovich ontkent Chelsea in opdracht van Poetin te hebben gekocht

Woensdag, 24 maart 2021 om 12:20 • Mart Oude Nijeweeme • Laatste update: 12:08

Roman Abramovich heeft een aanklacht ingediend tegen de Britse uitgeverij HarperCollins. Aanleiding is een beschuldiging van auteur Catherine Belton aan het adres van Abramovich, die beweert dat de steenrijke Rus Chelsea zou hebben gekocht in opdracht van president Vladimir Poetin. Belton weidt in haar boek Putin's People uitgebreid uit over de aankoop van Chelsea door Abramovich. Volgens de zakenman worden beweringen gedaan die niet berusten op de waarheid.

Belton stelt in haar boek dat Chelsea in 2003 in handen is gekomen van Abramovich op verzoek van het Kremlin. De aankoop van de Londense club zou onderdeel zijn van een stroom zwart geld die werd gecontroleerd door Poetin. De president van Rusland zou daarmee zijn invloed willen vergroten buiten de landsgrenzen. Volgens Abramovich kloppen de aantijgingen niet, waardoor de miljardair heeft besloten een aanklacht in te dienen tegen de Britse uitgeverij en diens schrijfster wegens smaad.

Het artikel gaat verder onder de video Meer videos

"Het boek bevat een aantal valse en lasterlijke beweringen over mij. Vooral in betrekking met mijn overname van Chelsea Football Club”, laat Abramovich in een reactie weten. Ook het Londense advocatenkantoor Harbottle & Lewis, dat de belangen behartigt van de steenrijke eigenaar van Chelsea, heeft gereageerd op de aantijgingen. "Er wordt ten onrechte beweerd dat onze cliënt corrupt heeft gehandeld", aldus het verdedigingskantoor in een reactie.

Chelsea is dankzij de steenrijke Abramovich in de afgelopen twee decennia uitgegroeid tot een van de grootste clubs ter wereld. De ploeg strijdt jaarlijks mee om de bovenste plekken in Engeland en is doorgaans een serieuze kandidaat in de strijd om de landstitel. De ploeg won sinds de entree van Abramovich in 2003 vijf keer de Premier League, vijf keer de FA Cup, driemaal de League Cup en ook de Champions League werd een keer gewonnen. De laatste prijs dateert uit 2019, toen de ploeg in de finale van de Europa League met 4-1 te sterk was voor Arsenal.