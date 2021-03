Bondscoach Kosovo vergelijkt wegsturen Muric met akkefietje Sterling

Woensdag, 24 maart 2021 om 10:24 • Mart Oude Nijeweeme • Laatste update: 10:51

Arijanet Muric is dinsdag door bondscoach Bernard Challandes per direct uit de selectie van Kosovo gezet. Challandes hekelt het gebrek aan discipline bij de doelman van Willem II en vergeleek de situatie tijdens de persconferentie met die van Raheem Sterling en Phil Foden, die in het verleden om verschillende redenen niet langer welkom waren bij de nationale ploeg van Engeland.

Wat er precies is voorgevallen, wil Challandes niet zeggen. "Speculaties over een ruzie met Edon Zhegrove zijn uit de lucht gegrepen", liet de bondscoach dinsdagmiddag weten in aanloop naar de vriendschappelijke interland tegen Litouwen. "Ik kan niet precies zeggen waarom we Muric hebben weggestuurd, maar ik kan mededelen dat het te maken heeft met een gebrek aan discipline. Daar wil ik het onderwerp graag mee afsluiten. Als ik nog meer informatie geef, is dat een gebrek aan respect richting Muric."

Challandes vergeleek de situatie met die van Sterling en Foden, die in het verleden om disciplinaire redenen moesten vertrekken bij de nationale ploeg van Engeland. Bondscoach Gareth Southgate stuurde Foden zonder pardoes naar huis na zijn misstap in september op IJsland, toen hij samen met Mason Greenwood de coronaregels overtrad. Sterling werd in 2019 door de Engelse bond geschorst na een akkefietje met Joe Gomez. De speler van Manchester City zou de verdediger van Liverpool destijds bij de nek hebben gegrepen.

Muric stond op het punt om met Kosovo een drietal interlands af te werken. Woensdagavond neemt de ploeg het in eigen huis in een vriendschappelijke interland op tegen Litouwen, waarna zondag en woensdag de WK-kwalificatieduels met respectievelijk Zweden en Spanje wachten. De huurling van Manchester City verdedigde tot dusver zestien keer het doel van Kosovo. Muric, die jeugdinterlands speelde voor Zwitserland en Montenegro, maakte in november 2018 zijn debuut voor de nationale ploeg van Kosovo.