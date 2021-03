‘De volgende doelstelling? Honderd wedstrijden voor Ajax spelen’

Woensdag, 24 maart 2021 om 09:19 • Yanick Vos

Zakaria Labyad is er nog altijd op gebrand om te slagen bij Ajax. De aanvallende middenvelder maakte grote indruk tijdens de voorbereiding op het huidige seizoen, maar moet inmiddels genoegen nemen met een plek op de bank en spaarzame invalbeurten in de Eredivisie. Desondanks doet de Marokkaans international er alles aan om zich terug in het team van trainer Erik ten Hag te knokken. “Het zijn goede spelers die nu spelen, maar ik ben hier nog steeds om te slagen.”

Labyad maakt op de clubwebsite van Ajax duidelijk dat hij nog altijd bij de club zit om te daar te slagen. Op de positie van aanvallende middenvelder krijgen Davy Klaassen en Mohammed Kudus de voorkeur, terwijl er in de spitspositie geen plek meer voor hem is. Ten Hag kiest in de punt van de aanval tegenwoordig voor Sébastien Haller, Dusan Tadic, Brian Brobbey of Lassina Traoré. Labyad moet het daarom doen met spaarzame invalbeurten, maar toch geeft hij niet op.

“Voor de winterstop heb ik mijn waarde laten zien, met goals en assists. Ik weet dat ik het kan en dat ik het nog steeds kan. De laatste tijd is het wat minder qua minuten, maar als ik kijk naar de trainingen, dan weet ik dat ik ook zomaar weer in de basis kan staan”, zegt de 28-jarige Labyad op het clubkanaal van de Amsterdammers. Zondagavond mocht Labyad weer eens invallen. In de tweede helft tegen ADO Den Haag (5-0) kwam hij voor de vijftigste keer in actie als speler van Ajax.

“De volgende doelstelling? Honderd wedstrijden voor Ajax spelen. Je wil gewoon zoveel mogelijk minuten maken en belangrijk zijn voor je club. En Ajax is daarbij de droom voor iedere jongen”, aldus Labyad, die als Ajacied regelmatig met kritiek van supporters te maken krijgt. Ook in de media wordt er soms negatief over hem gesproken. “Wij voetballers zijn ook mensen, we hebben ook gevoel, maar ik probeer de kritiek te filteren en het alleen van de juiste mensen aan te nemen. Dat heb ik mijn hele carrière gedaan en daar ben ik ijskoud in.”