Woensdag, 24 Maart 2021

Lucas Vázquez staat voor transfer naar Duitse top

Internazionale heeft de vraagprijs voor João Mário bepaald op tien miljoen euro. Sporting Portugal, de club die de middenvelder momenteel huurt, wil na het horen van dat nieuws nog altijd werk maken van zijn definitieve komst. (Zero Zero)

Ondanks hardnekkige geruchten wordt Xabi Alonso niet de nieuwe trainer van Borussia Mönchengladbach. Er is een andere topkandidaat om Marco Rose op te volgen, al is zijn naam nog niet bekend. (Kicker)

Lucas Vázquez is hard op weg naar de Bundesliga. De aanvaller heeft een aflopend contract bij Real Madrid en is in gesprek met Bayern München over een dienstverband. (AS) De aanvaller heeft een aflopend contract bij Real Madrid en is in gesprek met Bayern München over een dienstverband.

Arsenal is gecharmeerd van Guido Rodríguez en overweegt zich in de zomer te melden voor de middenvelder van Real Betis. Hij heeft een afkoopsom van tachtig miljoen euro, maar is wellicht voor minder geld op te halen. (Mundo Deportivo)

Juventus is bereid om te luisteren naar biedingen op Aaron Ramsey. De middenvelder worstelt sinds zijn komst met fysieke ongemakken en zou in de zomer kunnen terugkeren in de Premier League. (Tuttosport)