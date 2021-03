‘De keuze voor Nederland werd mij in Turkije niet in dank afgenomen’

Woensdag, 24 maart 2021 om 07:33 • Yanick Vos

De WK-kwalificatiewedstrijd tussen Turkije en Nederland van vanavond (18.00 uur) is een speciaal duel voor Ugur Yildirim. De 38-jarige oud-voetballer gaf tijdens zijn loopbaan de voorkeur aan een interlandloopbaan in het shirt van Oranje boven dat van Turkije. “De keuze voor Nederland werd mij in Turkije niet in dank afgenomen”, zegt de oud-middenvelder annex buitenspeler.

“Ik kreeg er ongenadig van langs in de media, dat kwam wel even binnen”, vertelt Yildirim in gesprek met De Telegraaf. Hij moet regelmatig terugdenken aan de keuze die hij moest maken, met name wanneer spelers nu voor dezelfde keuze staan. Hij wijst naar PSV-middenvelder Mohamed Ihattaren, die een interlandloopbaan bij Nederland heeft verkozen boven Marokko. “Het zijn beslissingen die amper te doen zijn”, aldus Yildirim. “Reken maar dat Ziyech bij zijn keuze om voor Marokko in plaats van Nederland te kiezen niet over één nacht ijs is gegaan. Dat begrijp ik heel erg goed, want het is emotioneel een loodzware beslissing.”

Het artikel gaat verder onder de video Persco Frank de Boer : Weghorst vs De Jong | Kwestie Van de Beek | Van Dijk op tijd fit? Meer videos

Yildirim vindt dat men meer respect moet opbrengen voor spelers die voor een soortgelijke keuze staan. “Als je hoort wat er allemaal over Ihattaren wordt gezegd, dan denk ik: rustig aan, die jongen komt net kijken. Ik vind het trouwens onbegrijpelijk dat hij niet is geselecteerd voor het jeugd-EK. Vorig jaar was Ihattaren nog het grootste talent van Nederland en Oranje-waardig. Wat denk je wel niet dat dit met zo’n jongen doet?”, vraagt hij zich hardop af over de bankzitter van PSV.

Jong Oranje-trainer Erwin van de Looi is in de media uitgebreid ingegaan op de afwezigheid van Ihattaren. Hij gaf aan dat er in de huidige selectie veel spelers zitten die op de positie van de PSV’er kunnen spelen. Daarnaast speelde Ihattaren nog nooit in Jong Oranje, wat met oog op de korte voorbereiding op het EK in zijn nadeel werkte. "Erwin heeft dat goed uitgelegd", zei bondscoach Frank de Boer dinsdag op de persconferentie. "Maar het is wel heel sneu voor Mo dat hij ook daar buiten de selectie valt." De Boer legde zelf ook uit waarom Ihattaren niet is opgeroepen voor het Nederlands elftal: “Mo heeft de laatste tijd niet veel gespeeld en er is veel concurrentie op zijn positie. Daarom kies ik op dit moment voor andere spelers."