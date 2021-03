Vermoedelijke opstelling Oranje: Basisplaatsen voor vijftal uit Eredivisie

Woensdag, 24 maart 2021 om 07:08 • Laatste update: 08:10

Het Nederlands elftal gaat vanavond van start met de WK-kwalificatiecampagne met een uitwedstrijd tegen Turkije. Om 18.00 uur gaat de bal rollen in het Atatürk Olimpiyat, op weg naar het eindtoernooi in Qatar. Na het misgelopen WK van 2018 in Rusland wil de ploeg van bondscoach Frank de Boer er alles aan doen om er volgend jaar wel bij te zijn. Een overwinning in Istanbul is dan ook meer dan welkom, waarna er ook nog eens zes punten moeten worden gepakt in de komende wedstrijden tegen Letland (zaterdag) en Gibraltar (woensdag) later deze maand.

In aanloop naar vanavond ging het op de persconferentie van De Boer en Georginio Wijnaldum dinsdagmiddag nauwelijks over de wedstrijd tegen Turkije. De bondscoach trapte het persmoment af met een statement over Qatar, terwijl ook Wijnaldum zijn zegje daarover deed. Aanleiding was een verhaal dat eerder in The Guardian verscheen, waarin werd geschreven over 6.500 sterfgevallen onder arbeidsmigranten bij de bouw van de stadions voor het WK. De KNVB voelde zich zondag geroepen om een statement naar buiten te brengen. Daarin werd geschreven: “Als we ons plaatsen, gaan we naar Qatar om 'sociaal verantwoord' deel te nemen.” De Boer schaarde zich samen met de staf en spelersgroep achter het statement. “Als we ons kwalificeren, kunnen we in Qatar gezamenlijk aandacht vragen voor de mensenrechten. Dat heeft meer impact dan niet gaan.”

Voor Oranje wordt het vanavond de eerste interland sinds 18 november vorig jaar. Toen werd het uitduel met Polen in de Nations League met 1-2 gewonnen. Davy Klaassen had destijds een belangrijke rol als controlerende middenvelder, terwijl hij onder Ronald Koeman nooit werd opgeroepen. De middenvelder heeft zich bij Ajax weer in de kijker gespeeld en mag naar verwachting vanavond in Istanbul ook weer vanuit de basis starten. Zijn transfer van Werder Bremen naar Ajax heeft hem goed gedaan met oog op het Nederlands elftal. Wout Weghorst speelt nog wel in Duitsland en maakt daar als speler van VfL Wolfsburg grote indruk. Desondanks is hij wederom niet opgeroepen door De Boer en ook dat leidde tot vragen vanuit de media.

Sevilla-spits Luuk de Jong krijgt nog altijd de voorkeur van De Boer, die het thuislaten van Weghorst de moeilijkste beslissing vond bij het samenstellen van de selectie. “Ik heb Wout gebeld en gezegd dat het verschrikkelijk moeilijk was, maar op dit moment kies ik voor Luuk de Jong. Wout was niet blij en dat is normaal”, aldus De Boer dinsdag tijdens de persconferentie. “Hij klopt verschrikkelijk hard op de deur. Er zitten al een paar gaten in. Luuk en Wout zijn dezelfde types en Wout blijft in het vizier voor het EK”, zei de keuzeheer, die op weg naar het EK van plan is om een aantal extra spelers op te roepen. “Het geraamte van het Nederlands elftal staat, maar er kunnen zeker spelers afvallen of bijkomen.”

Blessures Oranje

Nederland moet het nog altijd stellen zonder aanvoerder Virgil van Dijk. De mandekker van Liverpool is herstellende van een zware knieblessure en zijn deelname aan het EK wordt een moeilijke race tegen de klok. “Ik reken niet op Virgil van Dijk op het EK, maar als het toch lukt, zou het fantastisch zijn”, zei De Boer dinsdag. Volgens de trainer moet alles meezitten wanneer Van Dijk met Oranje mee kan naar het EK. “Een tegenslag van een week of twee kan betekenen dat hij dit seizoen geen wedstrijd meer speelt voor Liverpool. Dan kan ik me voorstellen dat de club zegt: leuk en aardig, maar richt jij je maar op volgend seizoen. We gaan het zien.”

In de achterhoede ontbreekt ook Stefan de Vrij. De verdediger van Internazionale kampt met het coronavirus en is er daardoor deze interlandperiode niet bij. Ook Manchester City-verdediger Nathan Aké is niet afgereisd naar Zeist. Hij is op de weg terug na een spierblessure en richt zich in Engeland op zijn rentree. Waar Aké nog genoeg tijd heeft om fit en in vorm te raken voor het EK, wordt deelname voor Hans Hateboer een lastig verhaal. De rechtsback van Atalanta staat voorlopig aan de kant met enkelklachten, waardoor Fulham-rechtsback Kenny Tete weer terug is bij Oranje.

Vermoedelijke opstellingen:

Onder de lat lijkt Valencia-keeper Jasper Cillessen het vertrouwen te krijgen. De sluitpost is eerste keus onder De Boer en heeft zij plek bij zijn werkgever in Spanje ook weer terug. Het Algemeen Dagblad verwacht dat Tete als rechtsback begint tegen Turkije. Hij lijkt vanavond de voorkeur te krijgen boven PSV-aanvoerder Denzel Dumfries. Het centrum van Oranje zal bestaan uit Matthijs de Ligt en Daley Blind. AZ-back Owen Wijndal start naar verwachting op de linksbackpositie. Met Klaassen, Wijndal en Frenkie de Jong ziet het middenvelder er hetzelfde uit als in de laatste interland tegen Polen.

De vermoedelijke opstelling van Oranje volgens het Algemeen Dagblad.

In de voorhoede verwacht de krant dat De Boer kiest voor Feyenoord-aanvoerder Steven Berghuis. De buitenspeler start vanaf rechts. Donyell Malen lijkt in de punt van de aanval te beginnen, terwijl Memphis Depay op de linkerkant staat in de voorbeschouwing van het dagblad. Tottenham Hotspur-buitenspeler Steven Bergwijn lijkt genoegen te moeten nemen met een plek op de bank, net zoals hij dat doet bij zijn werkgever in Engeland.

Vermoedelijke opstelling Oranje: Cillessen; Tete, De Ligt, Blind, Wijndal; Klaassen, Wijnaldum, F. De Jong; Berghuis, Malen, Depay.

Vermoedelijke opstelling Turkije: Günok; Celik, Söyüncü, Demiral, Erkin; Yazici, Tufan, Yokuslu, Calhanoglu, Karaman; Tosun