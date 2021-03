Brian Brobbey kan met broers Derrick en Kevin Luckassen voor Ghana spelen

Brian Brobbey is onlangs benaderd door bondscoach Charles Akonnor van Ghana, zo verklapt zijn broer Kevin Luckassen aan de Volkskrant. De aanvaller van Ajax heeft een dubbel paspoort en voerde in 2019 al een gesprek met toenmalig Ghanees bondscoach James Kwesi Appiah. Hoewel hij dus al een paar jaar wordt gevolgd door het West-Afrikaanse land, heeft hij nog geen beslissing genomen over zijn interlandtoekomst.

De negentienjarige Brobbey doet deze maand met Jong Oranje mee aan het EK Onder-21, maar speelde nog geen A-interlands. Voor zijn broers Derrick Luckassen en Kevin Luckassen geldt hetzelfde, maar zij hebben al besloten dat ze willen uitkomen voor Ghana. Bovendien hebben ze nog een jongere broer, Samuel Brobbey, die Almere City FC vorig seizoen achter zich liet zonder ooit te debuteren voor de club. Het idee van een gezamenlijke toekomst in het elftal van Ghana schiet weleens door het hoofd van Kevin Luckassen. "Met zijn allen samenspelen is natuurlijk een droom. En onze ouders komen er vandaan", vertelt hij.

"Voor Derrick en mij zijn de papieren al geregeld. Brian is er nog niet uit. De bondscoach van Ghana belde hem laatst. Maar hij heeft nu de volle focus op Jong Oranje en Ajax. Brian doet dingen niet half", benadrukt de aanvaller van Kayserispor, die in Nederland uitkwam voor Almere City en afkomstig is uit de jeugdopleiding van AZ. Ghana speelt donderdag en zondag wedstrijden tegen respectievelijk Zuid-Afrika en Sao Tomé en Principe in het kader van de kwalificatie voor de Afrika Cup, maar voor die wedstrijden is geen van de broers geselecteerd. Mohammed Kudus van Ajax is er wel bij.

De telg van de Luckassen-/Brobbey-broers die nog aast op zijn profdebuut

"We hebben veel aan elkaar", vertelt Kevin over de relatie met zijn broers. "Als mijn broers ergens mee zitten, probeer ik ze te helpen. We zijn allemaal heel erg ambitieus. Daar profiteert Brian van. Hij heeft bij ons al gezien wat er allemaal op je pad kan komen. Brian heeft lef, durf en is gefocust. En is hij een keer tevreden dan zeggen wij wat er nog beter kan. Ik denk dat hij dat ook nodig heeft. Hij heeft van ons vier het meeste schijt aan alles." Brobbey besloot zijn aflopende contract bij Ajax niet te verlengen en gaat na de zomer naar RB Leipzig. Kevin Luckassen raadde hem aan om met Ajax te praten, 'omdat ik weet dat hij gek is van die club, een Amsterdamse jongen is en er daar vertrouwen in hem is', maar het mocht niet baten.